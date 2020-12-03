我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

涉間諜活動？千名研究員離美 中國外交部：可笑

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

編譯郭宣含／綜合3日電
華盛頓郵報指一名資深政府官員表示，司法部長巴維理恐遭革職。(美聯社)
華盛頓郵報指一名資深政府官員表示，司法部長巴維理恐遭革職。(美聯社)

一名資深政府官員表示，川普總統2日仍對司法部巴維理(William Barr)感到不滿，並稱巴維理恐被革職；不僅因為巴維理公開反駁川普有關選舉舞弊的不實說法，還有他未反調查聯邦調查局(FBI)2016年針對川普選舉團隊的調查。

華盛頓郵報(WP)引述多名消息人士報導，巴維理表示他並未看到足以翻轉選舉結果的舞弊情況，此後川普便持續抱怨司法部長。

一名資深政府官員匿名表示，川普有可能裁掉司法部長，並稱川普這麼做並非單純因為巴維理的選舉舞弊言論；他表示，許多人試圖勸退川普。

該消息人士指出，或許川普更生氣的是聯邦檢察官杜然(John Durham)主持的通俄案調查檢討，以了解FBI是否有不法行動，他未在11月選舉前公布公開報告發現；巴維理10月私下任命杜然擔任特別顧問，提供杜然額外的法律與政治保障以利作業。

杜然調查持續進行，巴維理致信國會表示，調查因疫情延誤，但此說法無法達到川普的期望。

消息人士透露，川普不滿的絕大部分來自杜然；司法部發言人拒絕對此評論。

白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)3日在記者會上被問到，川普是否仍對巴維理有信心，麥肯內尼回應：「總統若有任何個人聲明，你們會第一個知道。」

華郵報導，川普任內經常對於高層司法人員感到惱怒，並且迅速開除這些人。川普首先開鍘的人是FBI局長柯米(James Comey)，FBI在川普上任後開始調查川普是否企圖干涉司法，此案最後由特別檢察官穆勒(Robert Mueller)負責。

川普之後隨意開除前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，因為塞辛斯迴避參與通俄案調查；川普也未開除穆勒，但穆勒調查顯示川普差點這麼做。川普與其幕僚最近經常討論是否開除FBI局長雷伊(Christopher Wray)，但最後未通過。

巴維理是川普最忠誠與有力的內閣人士，司法部常因出現看似有利川普與其友人幕僚的爭議行動，而招惹猛烈批評。不過巴維理1日卻成為反駁川普選舉無論言論的最高官員，他告訴美聯社，他沒看到大規模選舉舞弊並影響選舉結果的證據。

一名消息人士指出，巴維理決定向美聯社談選舉，一部分是因為他知道選舉爭議會在他卸任後持續喧騰；此人表示：「巴維理必須離開，他不想有人質疑他任內的司法部無所事事，未調查選舉舞弊。」

川普 巴維理 司法部

上一則

伊凡卡：華府檢方調查根本浪費納稅人稅金

延伸閱讀

都是川普功勞？白宮：新冠疫苗應改叫「川普疫苗」

都是川普功勞？白宮：新冠疫苗應改叫「川普疫苗」
拜登：打敗川普對美國來說 就是做了件好事

拜登：打敗川普對美國來說 就是做了件好事
白宮聖誕派對 川普說一句話暗示2024年再選總統

白宮聖誕派對 川普說一句話暗示2024年再選總統
吐苦水、打高球、赦火雞… 川普漸失新聞量

吐苦水、打高球、赦火雞… 川普漸失新聞量

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：全美確診破1392萬 佛州破百萬

2020-12-03 03:00
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
美國總統川普表示，如果選舉人團12月投票支持白登，他將交出政權。圖為他與第一夫人梅蘭妮亞24日赦免感恩節火雞。(歐新社)

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

2020-11-26 18:49
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

2020-11-29 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問
鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳

鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月