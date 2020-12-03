華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華盛頓郵報指一名資深政府官員表示，司法部長巴維理恐遭革職。(美聯社)

一名資深政府官員表示，川普 總統2日仍對司法部 長巴維理 (William Barr)感到不滿，並稱巴維理恐被革職；不僅因為巴維理公開反駁川普有關選舉舞弊的不實說法，還有他未反調查聯邦調查局(FBI)2016年針對川普選舉團隊的調查。

華盛頓郵報(WP)引述多名消息人士報導，巴維理表示他並未看到足以翻轉選舉結果的舞弊情況，此後川普便持續抱怨司法部長。

一名資深政府官員匿名表示，川普有可能裁掉司法部長，並稱川普這麼做並非單純因為巴維理的選舉舞弊言論；他表示，許多人試圖勸退川普。

該消息人士指出，或許川普更生氣的是聯邦檢察官杜然(John Durham)主持的通俄案調查檢討，以了解FBI是否有不法行動，他未在11月選舉前公布公開報告發現；巴維理10月私下任命杜然擔任特別顧問，提供杜然額外的法律與政治保障以利作業。

杜然調查持續進行，巴維理致信國會表示，調查因疫情延誤，但此說法無法達到川普的期望。

消息人士透露，川普不滿的絕大部分來自杜然；司法部發言人拒絕對此評論。

白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)3日在記者會上被問到，川普是否仍對巴維理有信心，麥肯內尼回應：「總統若有任何個人聲明，你們會第一個知道。」

華郵報導，川普任內經常對於高層司法人員感到惱怒，並且迅速開除這些人。川普首先開鍘的人是FBI局長柯米(James Comey)，FBI在川普上任後開始調查川普是否企圖干涉司法，此案最後由特別檢察官穆勒(Robert Mueller)負責。

川普之後隨意開除前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，因為塞辛斯迴避參與通俄案調查；川普也未開除穆勒，但穆勒調查顯示川普差點這麼做。川普與其幕僚最近經常討論是否開除FBI局長雷伊(Christopher Wray)，但最後未通過。

巴維理是川普最忠誠與有力的內閣人士，司法部常因出現看似有利川普與其友人幕僚的爭議行動，而招惹猛烈批評。不過巴維理1日卻成為反駁川普選舉無論言論的最高官員，他告訴美聯社，他沒看到大規模選舉舞弊並影響選舉結果的證據。

一名消息人士指出，巴維理決定向美聯社談選舉，一部分是因為他知道選舉爭議會在他卸任後持續喧騰；此人表示：「巴維理必須離開，他不想有人質疑他任內的司法部無所事事，未調查選舉舞弊。」