伊凡卡：華府檢方調查根本浪費納稅人稅金

川普女兒伊凡卡(左)證實本周接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問5個多小時。(美聯社)

川普 總統長女、白宮資深顧問伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)3日上午證實，本周稍早花了五個多小時接受華府特區 檢察長辦公室調查人員詢問，並提供宣誓證詞，說明有關川普飯店在總統就職典禮期間收取租借場地費用的狀況。她指出：「所謂的『詢問』根本是另一次出於政治動機的惡意報復，浪費納稅人稅金。」

伊凡卡3日上午在推特發表聲明表示，接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問時，提供了四年前寄信的電郵紀錄，「我指示飯店要收取『公平的市場價格』，飯店方面也遵照辦理」。

推文中附帶截圖顯示，郵件寄發日期為2016年12月14日，收件人為華府川普國際飯店總經理達米林柯特(Mickael Damelincourt)，附本收件人為川普飯店執行長丹茲格(Eric Danziger)。信件內容為：「剛剛看到這個。你們何不打電話商量看看。應該收取公平的市場價格。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導，曾是第一夫人梅蘭妮亞‧川普閨蜜、在就職委員會負責活動規畫的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)，下周將對華府特區檢察長辦公室調查人員提供宣誓證詞。

華府特區檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室今年1月對川普集團(Trump Organization)及非營利組織總統就職委員會(Presidential Inaugural Committee)提告，指控川普陣營非法使用總統就職委員會募得的100多萬元款項，將經費用來「嚴重超付」給2017年就職典禮期間租借場地的華府川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)。

拉辛辦公室向法院指出，就職委員會付給華府川普國際飯店的款項，後來「直接流入」川普家族成員口袋。

川普集團律師賈爾登(Alan Garten)對美國有線電視新聞網表示，伊凡卡在這起事件中唯一扮演的角色，就是介紹各方認識，並且指示飯店方面收取符合市場標準的價格，後來飯店方面都有做到。

法院紀錄顯示，伊凡卡1日接受調查人員詢問並提供宣誓證詞，總統就職委員會主席巴拉克(Tom Barrack)已於11月17日提供證詞。拉辛辦公室也發出傳票，要求巴拉克、伊凡卡、第一夫人梅蘭妮亞、前任就職委員會副主席蓋茲(Rick Gates)交出文件資料。

法院紀錄顯示，蓋茲曾於2016年12月寫信給伊凡卡指出，就職委員會付出高額款用給川普飯店租借場地，恐怕引發外界觀感不佳，媒體報導也大肆炒作，對此感到頗為擔心。紀錄顯示，蓋茲與川普飯店高階主管及川普家庭成員協商後，同意就職委員會以17萬5000元的價格，在飯店租用場地四天。

拉辛辦公室向法院指出，沃可夫當時曾提出反對，理由是川普飯店開價比市面上的飯店收費標準足足貴了一倍，並曾當面與伊凡卡及當時的總統當選人川普表示關切，但後來就職委員會並未更改租借合約。