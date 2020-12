川普稱「4年後再見」白宮派對暗示2024年再選總統

川普 總統1日晚間在白宮 主持聖誕派對時,暗示2024年會再選總統。他向包括多位共和黨全國委員會成員在內的與會群眾表示,「這是很棒的四年,我們正設法再做四年。不然,我們四年後再見。」

而在派對來賓在臉書 直播川普白宮派對講話後,川普2日在臉書放上一段他在白宮面對鏡頭說出一段長達46分鐘的談話,內容從頭到尾都是在強調他沒有敗選,並呼籲最高法院介入,推翻選舉結果。

川普的白宮聖誕派對影片,被俄克拉荷馬州共和黨全國委員會委員波拉德(Pam Pollard)放在臉書直播;畫面顯示數十人近距離站在白宮廊廳(Cross Hall)裡,許多人沒戴口罩,川普講話時,現場還可聽到群眾有人咳嗽。

直播影片中,川普繼續無根據地指控選舉舞弊;他說:「這當然是不尋常的一年。我們贏了選舉,只是他們不喜歡。我說這場選舉被人操縱了,而且我會一直這樣說下去。」

川普一直說下去的作法,就是直接在白宮製播一段長達46分鐘的詭異「獨白」,放上臉書,內容重述各種未經證實的大選舞弊主張;在剪接過的影片中,川普聲稱「這可能是我發表過最重要的講話」,他還預測自己所說的話「會遭到貶抑和蔑視」。

川普表示,這場大選是「徹底的災難」,他不想要重新投票,但要求「立即推翻」選舉結果。

川普反覆指控選舉出現詐欺,包括死人投票、投票機器在選舉當晚出現異常停止的現象,在搖擺州有數百萬張選票是非法的,「這次選舉遭人為操縱。每個人都知道。我不介意我輸掉一次選舉,但我要輸在一場公平選舉裡。我不想美國人民這場選舉被人偷走。」

川普還表示,他沒有勝選是「在統計學上不可能的」,連「最偉大的民調專家都不明白發生了什麼事」。

