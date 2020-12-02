拜登的伊朗政策 重回協議、啟動談判、維持區域穩定

美國 總統當選人拜登 選前曾說，若伊朗 恢復遵守核協議內容，美國將重新加入協議，啟動後續談判，並且取消現任總統川普對伊朗的制裁；拜登選後的最新專訪中表示將維持這項觀點，「這很難，但沒錯。」

伊朗核協議（Joint Comprehensive Plan of Action）由伊朗、美國、中國大陸、俄羅斯、英國、德國與法國在2015年簽署，就限制伊朗發展核武及解除相關制裁達成共識；川普上任後隔年單方面宣布退出，並稱這是糟糕協議，美國恢復對伊朗制裁，阻止伊朗石油出口。

伊朗持續累積濃縮釉，並發展導彈為回應，對區域和平帶來影響。

拜登說，對於精密導彈和區域不穩的討論很多，事實上，要維持該區域穩定最好方式，是應對核子計畫；若伊朗擁有核武，將會給沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及等鄰國帶來巨大壓力，迫使他們也獲得核武，將導致美國必須在該地區建立核能力。

對拜登團隊來說，伊朗持續發展核武，將直接威脅區域安全和美國國家利益等。

拜登提到，將與盟國和盟友協商，進行談判且達成後續協議，以約束和延長對伊朗的核武約束，解決導彈問題。

「美國始終可選擇在必要時取消制裁，伊朗很清楚這一點。」拜登說。

在伊朗問題上，伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）上月17日表示，有意恢復繼續執行伊朗核協議，對此毋需談判，被解讀為向拜登釋出善意，但是，伊朗核武科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日遇害，可能讓問題複雜化。

伊朗官方認為，這起暗殺行動由以色利所為、美國暗挺，若伊朗採取報復行動，引發區域衝突，將為美伊重返談判桌增添難度。

拜登1日晚間接受紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）訪問，雖談到伊朗政策，但並未觸及這起暗殺事件對伊朗政策造成的影響。