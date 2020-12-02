對共和黨、鄉村地區喊話 拜登盼交接前通過紓困方案

美國總統當選人拜登。美聯社

美國 總統當選人拜登 1日接受紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）訪問，談到內政問題，他呼籲朝野合作，政權交接前通過經濟刺激方案，並對非民主黨支持者的鄉村地區民眾喊話，坦承民主黨過去遺忘了鄉村民眾，未來不會了，會從對抗病毒開始照顧鄉村。

拜登說，美國人民因為病毒無法正常生活，他想以最快速度採取行動，希望在就任總統前促成國會通過大筆的振興經濟方案；這將有賴共和黨 國會議員的態度，以及聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的作法（若共和黨明年持續掌握參院多數）。

拜登也說，自己看過政治起落，當美國總統川普離開白宮，共和黨國會議員就會有很大變化。

拜登說，現在民眾對他的好感度是55%，川普則是42%，未來幾周內，中間派和獨立派可能就會開始用全新視角看待世界，共和黨人自然也可能受到影響。

由於川普始終沒有承認敗選，也還在為扭轉選舉結果奮戰，麥康諾至今不願認同拜登當選，參議院掌握人事和撥款等重要權力，麥康諾除了現在是多數黨領袖，未來也可能是，將左右拜登政績。

拜登說，即便是麥康諾掌握參議院多數，兩黨還是能折衷，有遵守彼此原則的妥協空間，且他們彼此熟識，拜登說，不強迫麥康諾達成令他尷尬的協議。

拜登說，若共和黨雙手一攤，不一起應對危機，這將會影響共和黨議員2022年競選連任。

拜登在專訪中兩度談及鄉村地區，一次是對抗病毒，一次是中國對美國的影響，拜登說，若第一線人員無法獲得充分資源，將首先衝擊疫苗派送到鄉村地區的效率；在鄉村地區的醫院經費短缺，造成運作困難。

在談到中國對美國造成的競爭力挑戰，拜登喊出要投資美國，並提到，鄉村民眾不再被遺忘，民主黨必須思考如何替鄉村地區發聲。

他說，「我認為他們感覺被遺忘，我認為我們過去遺忘他們。」拜登讚許歐記健保照顧鄉村居民，承諾擴大這些照顧，不分共和或民主黨優勢選區，全面打擊病毒，也要重建美國中產階級，尤其是在鄉村地區。

影片來源：世界新聞網