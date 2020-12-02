對中政策 白登：不輕放關稅和貿易協議、不自我設限

白登透露他上任後將維持川普對中施加的關稅和達成的貿易協議，不會立即採取動作，不會自我設限。（美聯社）

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）1日晚間以電話訪問美國 總統當選人白登 1小時，白登透露他上任後將維持川普對中施加的關稅和達成的貿易協議，不會立即採取動作，不會自我設限。

白登說，他上任後第一步，將全面檢視與中國 所有現存協議；與歐亞傳統盟友協商，至少彼此取得共識，進一步可發展一致的戰略。

白登也提到，處理對中關係，「最重要的就是影響力（leverage），在我看來，我們（指美國）還沒有。」

川普關切中國對美國造成的貿易赤字，掀起貿易戰；白登說，他的目標將是，面對中國的濫用行為上取得進展的貿易政策，包括中方竊取智慧財產權、 傾銷貨品、非法補貼，以及強迫美國公司向中方同行進行技術轉移。

佛里曼除了是專欄作家，也是探討全球化著作「世界是平的」作者，對經濟和能源議題著墨甚深。

佛里曼在專欄寫道，若白登策略全面推行，對中國來說不是好消息。

川普在選舉前致力「抹紅白登」，稱「若白登當選，則美國製造變成中國製造」，「中國將擁有我們這個國家」。

白登說，他上任後不會立即取消川普對中國加徵的25%關稅，或美中第一階段貿易協議；「我不會立即採取任何動作，也會維持現有關稅，我不會自我設限。」

白登提出投資美國的願景，他將以能源、生科、先進材料與人工智慧，作為政府大規模投資研究的領域；白登說，「在我們完成上述對國內與美國勞工的投資及教育投入前，我不會跟任何人啟動任何貿易協議。」

這是白登在當選後，第二次接受專訪，也是他首度在選後談及中國等外交政策議題；白登與副總統當選人賀錦麗3日晚間將一起接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。