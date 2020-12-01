白登、鮑爾呼籲國會快推紓困 兩黨領袖各提新版本

美國總統當選人白登1日呼籲國會盡快推出經濟紓困方案。（路透）

從美國總統當選人白登 、到財長米努勤與聯準會主席鮑爾都呼籲國會推出新一輪紓困 法案，以舒緩疫情對小企業帶來的衝擊。參眾兩院領袖也加緊推動各自版本的紓困案，一個國會兩黨小組則提出一份規模9,080億美元 的刺激方案。

白登1日在德拉瓦州宣布自己的經濟團隊時，敦促國會團結通過一份強大的紓困方案，「我們需要支持構成社會中堅力量的小企業和創業人士，因為現在處於搖搖欲墜的情況」。

白登說，他的交接團隊正在為新一屆國會制定他自己研議的立法，以促進經濟復甦、對抗新冠疫情。

在白登談話之際，一個國會兩黨議員小組公布一套規模9,080億美元的經濟刺激計畫，希望打破六個月來難以談攏紓困方案的僵局。這項折衷方案內容包括小企業獲得約3,000億美元類似「薪資保障計畫」的資金挹注，州和地方政府將獲得2,400億美元，包括協助學校的資金。另有1,800億美元用於延長每周額外300美元的失業救濟金補助，為期四個月。

美國財長米努勤和聯準會主席鮑爾1日對這套9,080億美元紓困方案表達某種程度的支持，鮑爾在參議院銀行委員會聽證會上被問到該法案時表示：「這套法案顯然觸及許多以從中受益的領域。」米努勤則表示，期待與議員一起評估整個方案，「我確實認為需要更多的財政支持」。

米努勤說：「這些企業無法再等兩或三個月。」他敦促議員們為陷入困境的企業提供多達3,000億美元的資金。

不過這套9,080億美元方案目前尚未獲得共和黨或民主黨國會領袖簽名背書。白登迄今則支持眾議院議長波洛西，她一直在推動規模2.4兆美元的超大型紓困方案。

波洛西1日發表聲明說，已提出一個新的民主黨紓困提案，她和參院民主黨領袖舒默周一晚間已將這份提案送交共和黨議員考量。

共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾則開始推動經他自行修正後的紓困版本，並且廣發給同黨議員。這份方案顯然是他稍早提出5,000億美元紓困方案的修正版本，其中包含3,330億美元協助企業發放薪資。據麥康諾的說法，這份版本獲得現任總統川普支持。