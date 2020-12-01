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CNN：川普表面上不認輸 但已明白大勢已去

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CNN：川普表面上不認輸 但已明白大勢已去

記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

大選結束迄今，川普總統持續發表推文聲稱「贏得大選」，律師團在決戰州全面提出選舉舞弊訴訟，矢言翻轉選舉結果。不過，兩名白宮顧問透露，亞利桑納州、威斯康辛州相繼為總統當選人白登確認選舉結果後，川普表面上不認輸，但私底下則早就看清各種跡象，深知大勢已去。

美國有線電視新聞網(CNN)1日報導，兩名白宮顧問指出，亞利桑納州、威斯康辛州為白登勝出確認選舉結果之後，川普公開發言與推特發文持續態度強硬，但實際上從開票統計數字早就看清事實，知道自己不可能繼續執政。

一名與川普私交良好且固定聯絡的白宮顧問30日說，川普其實完全知道自己敗選，不過所有的選舉訴訟仍將持續進行，直到所有案件結束。

匿名受訪的白宮顧問說，威斯康辛州為白登確認選舉結果，讓川普明白「大事不妙」，原想一口氣扭轉幾個決戰州的選舉結果，到來卻一個州也無法翻盤，川普挑戰選舉結果的抗爭，顯然無法如願以償。

至於川普公開發言持續聲稱「贏得大選」的原因，白宮顧問分析，川普如此表述是說給自己聽的，希望自己相信這樣的說詞，但在實際層面，川普對於選舉結果完全心知肚明。

另一名白宮顧問指出，川普其實花了頗一段時間，才認清不可能推翻選舉結果，看清現實之後則依舊嘴硬。

報導指出，消息人士透露，川普堅決不承認敗選的另一個原因為，大選日結束迄今，川普及川普陣營已募得1億7000萬元捐款，如此雄厚募款成果都是靠著川普散布各種沒有根據的選舉陰謀論而來。根據統計，從11月3日大選日晚間11時至12月1日凌晨之間，川普競選團隊已對支持者發出共計400則募款電郵，外加125則募款簡訊。

一名川普競選團隊顧問證實1億7000萬元募款的數額，並表示由此可見川普政治實力依舊強大，「他絕對不會輕易離開」，對於離任之後的打算，川普則考慮展開各地甚至海外巡迴行程，保持媒體曝光率。

川普 白宮 白登

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