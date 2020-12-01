紐時：亞洲爭民主人士為何力挺川普？

美國總統川普。(美聯社)

包括中國 、香港、越南、緬甸和新疆的人權和宗教運動人士，許多爭取民主的亞洲人都支持美國現任總統川普 ，而對總統勝選人白登 能否對抗亞洲威權主義持保留態度，原因究竟為何？

「紐約時報」（The New York Times）報導，儘管川普（Donald Trump）在美國國內被批評損害民主理念，但正因他藐視外交常規、拋棄國際協議，並不斷讓對手摸不著頭緒，使得在一些亞洲人眼中，他是有能力對抗獨裁者及捍衛民主的強大領袖，並因此獲得掌聲。

報導指出，白登（Joe Biden）想讓美國外交政策再度遵循國際常規，這令亞洲各地一些著名人權運動人士擔憂。他們認為，白登面對中國的獨斷行為，會和美國前總統歐巴馬（Barack Obama）一樣，用和解而非對抗的方式來應對。

曾在YouTube發布批評中共影片的香港企業家袁弓夷表示：「白登當總統，就像習近平坐在白宮裡。他（白登）想和中國共存，而任何和中共並存的人都成了輸家。」

過去12個月來，川普政府加強打擊亞洲威權勢力。美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）曾指控緬甸軍方「惡劣侵犯」洛興雅（Rohingya）穆斯林和其他少數族群的人權，美方便於去年底下令禁止數名緬甸軍事將領入境。

川普政府還以公民自由受威脅為由，對巴基斯坦、柬埔寨等國的部分人士祭出金融制裁。美國財政部今年夏天還對香港特首林鄭月娥等11人實施制裁，理由是他們「破壞香港自治，且限制香港公民的言論或集會自由」；本月又再追加制裁4名香港官員。

川普今年6月簽署一項新法，對負責監管新疆大規模拘留營的中國官員施加制裁。有100多萬人曾被關在這些拘留營，其中大多是維吾爾穆斯林。

從小移居美國的新疆人胡達雅爾（Salih Hudayar）表示：「川普政府至今為提升我們議題重要性所做的努力，比所有其他國家加起來都多。我對白登政府抱持高度懷疑，因為我擔心他會允許中國恢復常態，這是針對維吾爾人進行的21世紀種族滅絕。」

此外，龐培歐今年6月和台灣總統蔡英文、香港民主運動人士黃之鋒共同參與一場視訊會議。

為了抗衡北京金錢外交在亞洲獲得重大影響力，龐培歐10月出訪亞洲5國，在行程中直指中共是「掠奪者」、「無法無天、充滿威脅」、「對宗教自由的前景帶來最嚴重威脅」。

川普本人更是長期受到亞洲基督徒歡迎，無論是反對共產主義無神論核心價值的中國法律學者，或是東南亞少數族群運動人士。在他們眼中，龐培歐及其他川普政府官員一直是在海外履行信仰的使命。

川普去年也在白宮會見來自全球各地的宗教領袖，包括克欽浸信會（Kachin Baptist Convention）領袖薩姆森（Hkalam Samson），這個組織代表了緬甸受迫害的克欽族基督徒。

薩姆森說：「我在白宮能有一分鐘發言談論克欽族，這份經驗意義重大。這也代表川普關心我們。對克欽人而言，川普比白登要好。」

不只宗教人士，一些爭取政治參與權利的人士也對白登持懷疑態度。他們指出，在只有一方願意遵守公平競爭的情況下，白登擁抱外交慣例的做法不會有效。

中國六四民運人士王丹便表示：「白登的對華政策包括要讓中國遵守國際規則，這部分我認為非常空洞。因為我們知道，中共基本上不遵守國際規則。美國必須了解到，如果中國政權不更替，中國的人權問題不會改善。」