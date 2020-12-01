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川普選後竟能募到1.7億 還能用來支付個人開銷

編譯李京倫／報導
川普大可合法用選後募得的錢還清選舉債務，並支付個人開銷。美聯社
川普大可合法用選後募得的錢還清選舉債務，並支付個人開銷。美聯社

紐約時報與華盛頓郵報報導，美國總統川普陣營從11月3日大選以來，積極向支持者募款，訴求是幫助川普透過法律戰翻盤，已募到多達1.7億美元，但募款網頁細則顯示，多數的錢其實流向川普新設的政治行動委員會，川普大可合法用這些錢還清選舉債務，並支付個人開銷，川普陣營有誤導捐款人之嫌。

大選後，川普陣營並未放慢募款的腳步，反而加強發送電郵，呼籲支持者為「重新計票」捐款。川普近日向支持者發送郵件說，「重新計票都是假的，我們比任何時候都需要幫助」。

消息人士透露，選後捐款的主要是小額捐款人，也就是川普的鐵粉，當川普受到「圍剿」或面臨「不公」時，這些人往往會大量捐款。

川普陣營官網特別強調，募款是為了「官方的選舉抗辯基金」，但華郵說，實際上並沒有這個帳戶。

募款網頁最近更新的細則寫道，每一筆捐款的75%，將首先撥給川普11月中旬設立的「拯救美國」政治行動委員會，上限為5000美元，其餘款項中，部分將撥給共和黨全國委員會，作為共和黨的黨務經費。這實際上意味，絕大多數小額捐款將用於資助「拯救美國」，而不是支持共和黨或資助選舉訴訟。

非營利選舉監督組織「競選法律中心」聯邦改革主任費雪說：「小額捐款人實際上在幫川普還清選舉債務，或幫他支付卸任後的政治活動費。」募款網頁細則曾寫明，部分捐款將用於償還選舉債務，後來刪除。

費雪說，除非捐的錢夠多，「超出川普陣營和共和黨全國委員會能分到的上限」，剩餘金額才會用來資助法律戰。

華郵說，「拯救美國」屬於個人領袖政治行動委員會，資金運用幾無限制，可以用獲得的款項，在川普名下房產舉辦活動，或支付川普個人開銷。

川普 美國 共和黨

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