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白登、賀錦麗聽取首場國安簡報 德州、華府分開進行

記者張文馨／華盛頓報導
白登、賀錦麗。（路透）
白登、賀錦麗。（路透）

正副總統當選人白登與賀錦麗30日分別在德拉瓦州與華府聽取首場國家安全訊息簡報，有線電視新聞網(CNN)報導，川普政府對白登的首場國安簡報聚焦打擊恐怖組織ISIS，與敘利亞和伊拉克等中東問題。

CNN掌握來自現任政府官員和白登顧問的訊息，均指川普政府前任敘利亞問題及全球合作打擊ISIS特使傑福瑞(James Jeffrey)參加首場對白登的國安簡報；在會中，傑福瑞報告了他對敘利亞地區政治及安全現狀的評估，也提到美軍在該地區所扮演的角色；已奉獻軍旅45年的傑福瑞本月才剛退休。

白登上月7日宣布勝選，總務署署長墨菲(Emily Murphy)23日才致函白登，告知將啟動交接程序；對總統當選人來說極為重要的每日國安簡報，直到30日才開始。

總統每日國安簡報內容屬於高度機密，由美國國家情報總監辦公室(ODNI)彙整提交。

CNN報導，白登在德拉瓦州的住家聽取國安簡報，為了保障機密情報安全，白登的住家經過翻修強化；賀錦麗在華府的住所是集合住宅大樓，因此賀錦麗在商務部聽取國安簡報。

國家機密簡報 都會在國務院交接

CNN報導，至此總算解決了賀錦麗作為聯邦參議院情報委員會一員，能接觸到比白登更多機密情報的奇怪現象。

至於國務院，CNN報導，國務院上周末已開始將非機密性質的簡報資料送交給白登團隊，部分白登交接團隊成員30日到國務院，實地查看在過渡期間提供給交接團隊使用的辦公室；未來雙方還要釐清，哪些業務可以視訊交接，哪些業務需要實地交接。

CNN報導，機密簡報都會在國務院交接，白登提名的國務卿布林肯(Anthony Blinken)可望在未來幾周內至國務院聽取簡報，國務院指派的對口是副國務卿畢根(Steve Biegun)等人。

白登團隊30日成立總統就職委員會(Presidential Inaugural Committee)，由德拉瓦州立大學校長艾倫(Tony Allen)擔任主席，為明年1月20日的就職典禮做準備。

參加白登就職典禮？川親信勸說

直到目前，川普總統仍拒絕承認敗選，還再三表示要奮戰到底；CNN報導，川普親信仍無法說服他承認敗選，也認為要川普出席白登的就職典禮幾乎不可能；共和黨人和川普助理仍鼓勵川普，至少考慮參加白登的宣誓就職典禮，稱川普的出席不止反映其現任總統角色，有助川普保持未來的影響力，也能告訴民眾，這場選舉是公平的。

負責監督明年一月就職典禮的共和黨參議員布倫特(Roy Blunt)表示，希望川普出席就職典禮，他們正在盡力嘗試把「兩個前後任總統」聚在一起；布倫特說，若川普能有尊嚴地離開白宮，將可保持更多影響力。

白登 川普 國務院

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