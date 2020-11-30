謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

美國康乃狄克州 法醫中心（Office of the Chief Medical Examiner）表示，「網路鞋王」、鞋商Zappos的華裔創辦人謝家華 因火災身亡一案，已判定是意外事故，死因與嗆傷引發併發症 有關。

康乃狄克州法醫中心發出簡短電子郵件聲明回應彭博資訊的詢問，表示謝家華的死亡是因「吸入濃煙引發併發症」，並且判定是場「意外」。康州新倫敦郡官員表示，還在調查起火原因。

哈佛大學畢業的謝家華是網路榮景時代取得成功者，在1999年創辦當時名為ShoeSite.com的鞋類網購業者Zappos，領導該公司20年，2009年時公司被亞馬遜以12億美元收購，謝家華依然擔任執行長，直到今年8月退休卸任。

謝家華能在網路上賣鞋成功，獨特處在於消費者在買鞋前必須先試穿，而Zappos為購鞋用戶寄出三種尺寸，讓用戶試穿後留下最合腳的一雙，再將另兩雙寄回，運費由Zppos負擔，因而大受網路消費者青睞。

謝家華也因推廣「全體共治」（holacracy，或譯作零管理）這種非傳統管理方式，成為頗受歡迎的科技論壇講者，這是種不考慮個人職位位階，由公司組織廣泛做決策的企業治理做法。

謝家華住在拉斯維加斯市中心的拖車公園，當地吸引富有創造力的人在街上工作，並有自由漫步的寵物羊駝。他的辭世引發許多科技界名人哀悼，包括亞馬遜執行長貝佐斯，拉斯維加斯民眾也感念他推動改造城市的事蹟。