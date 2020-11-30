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紐時：中國延續南海戰略 在喜馬拉雅爭議地區建村

中央社北京30日綜合外電報導

紐約時報報導，中國在今年10月1日國慶前夕，於喜馬拉雅山主權爭議地區完成一座村莊的興建工作。此舉為中國「南海戰略」的延續，以片面方式鞏固自身在領土爭議中的立場。

紐約時報（The New York Times）報導，這座新村莊靠近中國西藏地區、印度及不丹王國三方交界處的洞朗高原（Doklam Plateau，印度稱為不丹都克蘭高原）。

今年10月國慶前夕，中國完成當地的建村工作，有百人搬進托爾薩河（Torsa River）河畔的20多棟新宅，他們舉著中國國旗，高唱中國國歌，慶祝中國國慶。

官方新聞機構中國西藏新聞網（China Tibetan News）引述一名邊防人員表示：「我們都是偉大祖國的座標。」

但問題在於，這些新「座標」的所在之地，位於不丹所認定領土範圍內約2公里。衛星照片記錄了這個村莊的建設過程。

美國科羅拉多州馬薩爾科技（Maxar Technologies ）最近公布一系列衛星照片，顯示這個新村莊的確切位置。此處名為龐達村（Pangda）。

衛星照片顯示，這起建設於去年底開始，似乎在10 月1日中國國慶前完工。中國版地圖邊境線座落於此村莊的南邊。

根據馬薩爾科技發言人伍德（Stephen Wood），衛星照片也顯示，當地有大量新建道路以及像是軍事掩體的設施。軍事掩體位於未受爭議的中國領土境內，但顯示中國想要增強在喜馬拉雅邊界地區的軍力。

紐時指出，這起建設沿襲了中國多年來使用的劇本。中國無視鄰國的主權主張，藉由單方面改變現場情況，鞏固自身在領土爭議中的立場。

中國曾在南海採取同樣手段，在越南及菲律賓聲稱擁有主權的淺灘上修建防禦及軍事設施，儘管中國曾向美國保證不會如此。

今年，中國軍隊在喜馬拉雅山集結兵力，進入「中印實際控制線」的印方主張領土，引發兩國數十年來最血腥衝突，至少造成21名印方軍人死亡，中方部隊死亡人數不詳。原本逐步改善的中印關係在此衝突後嚴重惡化。

前述邊境爭議起源於對「中英藏印條約」的不同詮釋。這項條約是由中國清朝與印度殖民母國大英帝國於1890年簽定，而這兩大帝國已不復在。

2017年，中印軍隊曾在洞朗高原發生長達73天的對峙，起因是中國在當地修建一條穿越不丹領土的公路。印度基於長期安全協議，有義務保護不丹，因此派兵前往阻止這項建設。

不丹對中國未構成軍事威脅，但近年來感到夾在中印兩強之間。對中國而言，掌控這個地區將讓中國軍隊取得靠近西利古里走廊（Siliguri Corridor）的重要戰略位置。

西利古里走廊是印度境內一處狹窄地帶，連結印度大部分領土與接壤孟加拉、緬甸及中國的印度最東邊省分，印度軍事戰略家稱此地帶為 「雞脖子」。

中國 印度 紐約時報

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