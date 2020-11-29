等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

新冠疫情持續蔓延，各州強化防疫措施，但小企業者都在焦急等候政府的紓困方案。圖為伊利諾州本月初店鋪難以為繼撤出，房東紛紛求租。(美聯社)

3月因應新冠肺炎疫情的「家庭第一」(Families First)紓困 方案即將截止，當12月底截止，恐怕有多達8700萬名公務員和私人企業勞工 ，失去聯邦強制的福利 。

家庭第一紓困方案要求雇主提供染病的員工兩周的全薪假，以及最多達12周，領取三分之二薪資的家庭照顧假。研究人員估計，此方案讓全美多達一半的勞工受惠。

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但這項耗資1050億元的方案將與擴充失業保險和其他相關措施在年底結束，讓8700萬名勞工無法取得福利。但近期全美疫情再度升溫，迫使商家和學校關閉，恐將重挫民眾生計。

過去幾個月，國會遲遲無法推出新的紓困方案。民主黨聯邦參議員派蒂‧莫瑞(Patty Murray)說：「讓紓困到期將導致數以百萬計的勞工身處風險之中，現在不可能在健康和賺錢之中二選一；我們必須將紓困延長，甚至擴及到更多勞工身上。」

根據康乃爾大學與瑞士經濟學院研究，提供帶薪病假的州，每天平均少了400人確診。家庭第一條款適用於規模少於500人的私人和公務單位，「能有效稍微緩解疫情」。

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美國勞工聯盟(AFL-CIO)主席楚姆卡(Richard Trumka)說：「這項福利真的非常重要；如果你告訴員工染病就不要來上班，你也拿不到薪水，無法餵飽家人和付房祖，那真的太超過了。」此外當學校關閉，也讓父母必須放下工作照顧孩童；帶薪的家庭照顧假在這時，便給予相當大的幫助。

新的紓困案未有下文，共和黨將砲火集中在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)身上，指責她堅持讓高達數兆元紓困案過關的意圖將協商搞砸。

許多企業營運遭疫情重創，部分保守派人士認為單純延長家庭第一條款幫助有限。雖然提供有薪假能抵稅，但將福利私有化或調整稅制可能更有幫助。

華府智庫傳統基金會(The Heritage Foundation)經濟學者伊麗莎白‧漢克(Elizabeth Hanke)就說：「紓困絕對是必需的，但有薪假並無法一體適用。我們必須給予企業主誘因福利，也讓企業能夠負擔，自行提供員工福利。」