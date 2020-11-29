白登經濟團隊 3女將掌舵 聯絡團隊也全是女性

華府智庫「美國進步中心」執行長譚頓（Neera Tanden）可能獲任命為行政管理和預算局局長。(路透)

知情人士透露，美國 總統當選人白登 將組織一個資深且多元化的經濟顧問團隊，與財政部 長提名人葉倫一起，對抗疫情帶來的嚴峻經濟困境，包括任命華府智庫美國進步中心（Center for American Progress）執行長譚頓（Neera Tanden）為行政管理和預算局局長，以及指派普林斯頓大學經濟學家魯斯（Cecilia Rouse）為經濟顧問委員會主席。

白登也計畫挑選擇歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫（Adewale Adeyemo）做葉倫在財政部最重要的副手。同時，他將請競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦（Jared Bernstein）和布榭（Heather Boushey）擔任經濟顧問委員會的委員。

數位被提名人可望突破障礙：葉倫會是財政部首位女性部長；童年時與家人自尼加拉瓜移民美國的亞德耶莫，將成為財政部第一位黑人副部長；魯斯會是第一位領導經濟顧問委員會的有色人種女性；譚頓則將是督導行政管理和預算局的首位有色人種女性和南亞裔女性。

白登和副總統當選人賀錦麗周二（1日）將在德拉瓦州威爾明頓市宣布重要的經濟人事安排。根據知情人士，白登的選擇是要能協助他快速達成「重建美好」的選戰承諾，目標是促成工作成長，同時解決經濟不平等問題。在美國染疫人數大增的情況下，白登團隊面臨聯邦政府舉債和支出金額的困難抉擇。

另外，白登交接團隊周日（29日）說，白登已組成一支成員全是女性的資深公關聯絡團隊，其中包括擔任白宮新聞秘書的莎奇（Jen Psaki）。

莎奇曾是歐巴馬政府白宮聯絡室主任和國務院發言人，一直是白登交接團隊鏡頭前的發言人，而貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），白登2020年競選團隊副經理兼聯絡主任，會是白登的白宮聯絡室主任。曾任眾院議長波洛西聯絡室主任和資深顧問的Ashley Etienne，將擔任賀錦麗聯絡室主任，白登競選團隊裡相當引人注目的幕僚Symone Sanders，則將是賀錦麗的資深顧問和首席發言人。