我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

記者胡玉立／綜合報導
謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)
謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

網路鞋類零售商Zappos.com退休執行長、華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)，18日在康乃狄克州新倫敦一場房屋火災中受傷，27日在家人陪伴下傷重不治，享年46歲。全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯28日表示哀悼，稱謝家華「英年早逝；他的好奇、視野、與為服務顧客鍥而不捨的專注，留下不可磨滅的標誌」。

謝家華身價8.4億元，為Zappos貢獻20年，8月剛退休；他英年早逝的消息傳出後，社群媒體湧現致哀貼文；與他是多年好友的川普總統長女伊凡卡(Ivanka Trump)、前華裔總統參選人楊安澤、內華達州長蘇拉克(Steve Sisolak)均公開表達哀思，眾多企業界領袖稱他是「真正的原創思想家和傑出企業家」。

Zappos 27日晚發聲明表示，「世界失去了一位真知灼見、不可思議的人物。他的精神將永遠與Zappos同在。」

•Zappos 2009年12億元賣亞馬遜

謝家華投資創立的Downtown Partnership(DTP)公司28日向媒體指出，謝家華18日在康乃狄克州新倫敦一場大火中受傷，傷重身亡。

據信他是前往康州友人家過感恩節；案發後當地報紙The Day曾報導，新倫敦一處海濱房屋大火，一人在撤離時燒傷並吸入煙霧，送往設有燒傷中心的布里奇波特醫院(Bridgeport Hospital)。當局並未透露傷者姓名。但消防隊負責人托馬斯·庫西奧(Thomas Curcio )表示，消防人員破門而入才將困在屋內的受害者救出，當場進行心肺復蘇術後送醫救治。

謝家華1973年12月12日生於伊利諾州，在舊金山長大，父母為台灣移民。他從哈佛大學資訊工程系畢業後，自行創業。1999年接受創業者史文莫恩(Nick Swinmurn)提議，共同投資成立Shoesite.com網站，後來改稱Zappos並擔任執行長。Zappos在2009年以12億元售予電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)，謝家華仍留在公司直到今年8月退休。

•終身未婚擁巨富 住賭城拖車

謝家華終身未婚也沒有子嗣，儘管擁有巨富，他一直住在拉斯維加斯市中心的Airstream拖車裡，還在拖車公園社區裡養了兩隻寵物駱駝。

多年來，謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，2013年承諾撥款3.5億元建設當地。同年，他將Zappos總部遷至前拉斯維加斯市政廳大樓。內華達州州長蘇拉克(Steve Sisolak)27日推文說：「謝家華在協助改造拉斯維加斯市中心上，扮演關鍵角色。」

DTP公司聲明說：「謝家華的善良和慷慨感動他周圍的每個人，也永遠照亮了這世界。」「傳遞快樂，一直是他的口頭禪。且莫哀悼他的逝去，讓與我們一起頌揚他的人生。」

川普女兒伊凡卡28日上推特貼出與謝家華的多張合影照片並推文道：「為痛失摯友謝家華哀悼，同時感念他的一生。」

楊安澤則推文對他的死表示震驚，他寫道：「謝家華感動了許多人並激發了許多企業家。他的影響力與典範將長存。」

前風險投資人薩卡(Chris Sacca)推文：「謝家華可能是我所有朋友中最原創的思想家。」滑板高手兼企業家霍克(Tony Hawk)表示，「謝家華很有遠見。他總是慷慨與任何人分享他寶貴的專業知識。」PayPal共同創辦人列夫欽(Max Levchin)推文說：「真正的原創思想家，傑出的企業家，宅心仁厚。」

風險投資基金Neo執行長帕托維(Ali Partovi)，是謝家華最早於1996年創立的廣告網站LinkExchange的合夥人，他推文道，謝家華是他認識的最有創造力的人之一，「我會記住你集天才和淘氣為一，以及你見識超群大膽下注的非凡能力。」

謝家華身價數億元，卻一直棲身在露營的房車中。(本報檔案照)
謝家華身價數億元，卻一直棲身在露營的房車中。(本報檔案照)
謝家華2014年6月在丹佛市參加由前總統柯林頓主持的「柯林頓全球計畫」論壇。(美...
謝家華2014年6月在丹佛市參加由前總統柯林頓主持的「柯林頓全球計畫」論壇。(美聯社)
謝家華(左二)2008年5月與全美網路巨擘比爾蓋茲(左四)等人在華盛頓州微軟總部...
謝家華(左二)2008年5月與全美網路巨擘比爾蓋茲(左四)等人在華盛頓州微軟總部開會。(美聯社)
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)

投資 退休 亞馬遜

上一則

伊朗科學家遇刺 敏感時刻…美航母部署波灣

下一則

疫情風暴！美首次單日增20萬確診 死亡數再攀升

延伸閱讀

川普逃稅案 伊凡卡批檢方「政治打手」 間接證實紐時報導屬實

川普逃稅案 伊凡卡批檢方「政治打手」 間接證實紐時報導屬實
前閨密爆料！伊凡卡本性鄙視窮人愛嫁禍 跟川普一個樣

前閨密爆料！伊凡卡本性鄙視窮人愛嫁禍 跟川普一個樣
光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎
川普怎收場？ 兒子說戰到底！女兒伊凡卡有不同考量

川普怎收場？ 兒子說戰到底！女兒伊凡卡有不同考量

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

2020-11-28 03:00
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多
搶給98歲母養老 長沙6子女抽籤決定「到我家」

搶給98歲母養老 長沙6子女抽籤決定「到我家」
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天