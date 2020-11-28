「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

網路鞋類零售商Zappos.com退休 執行長、華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)，18日在康乃狄克州新倫敦一場房屋火災中受傷，27日在家人陪伴下傷重不治，享年46歲。全球首富、亞馬遜 創辦人貝佐斯28日表示哀悼，稱謝家華「英年早逝；他的好奇、視野、與為服務顧客鍥而不捨的專注，留下不可磨滅的標誌」。

謝家華身價8.4億元，為Zappos貢獻20年，8月剛退休；他英年早逝的消息傳出後，社群媒體湧現致哀貼文；與他是多年好友的川普總統長女伊凡卡(Ivanka Trump)、前華裔總統參選人楊安澤、內華達州長蘇拉克(Steve Sisolak)均公開表達哀思，眾多企業界領袖稱他是「真正的原創思想家和傑出企業家」。

Zappos 27日晚發聲明表示，「世界失去了一位真知灼見、不可思議的人物。他的精神將永遠與Zappos同在。」

•Zappos 2009年12億元賣亞馬遜

謝家華投資 創立的Downtown Partnership(DTP)公司28日向媒體指出，謝家華18日在康乃狄克州新倫敦一場大火中受傷，傷重身亡。

據信他是前往康州友人家過感恩節；案發後當地報紙The Day曾報導，新倫敦一處海濱房屋大火，一人在撤離時燒傷並吸入煙霧，送往設有燒傷中心的布里奇波特醫院(Bridgeport Hospital)。當局並未透露傷者姓名。但消防隊負責人托馬斯·庫西奧(Thomas Curcio )表示，消防人員破門而入才將困在屋內的受害者救出，當場進行心肺復蘇術後送醫救治。

謝家華1973年12月12日生於伊利諾州，在舊金山長大，父母為台灣移民。他從哈佛大學資訊工程系畢業後，自行創業。1999年接受創業者史文莫恩(Nick Swinmurn)提議，共同投資成立Shoesite.com網站，後來改稱Zappos並擔任執行長。Zappos在2009年以12億元售予電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)，謝家華仍留在公司直到今年8月退休。

•終身未婚擁巨富 住賭城拖車

謝家華終身未婚也沒有子嗣，儘管擁有巨富，他一直住在拉斯維加斯市中心的Airstream拖車裡，還在拖車公園社區裡養了兩隻寵物駱駝。

多年來，謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，2013年承諾撥款3.5億元建設當地。同年，他將Zappos總部遷至前拉斯維加斯市政廳大樓。內華達州州長蘇拉克(Steve Sisolak)27日推文說：「謝家華在協助改造拉斯維加斯市中心上，扮演關鍵角色。」

DTP公司聲明說：「謝家華的善良和慷慨感動他周圍的每個人，也永遠照亮了這世界。」「傳遞快樂，一直是他的口頭禪。且莫哀悼他的逝去，讓與我們一起頌揚他的人生。」

川普女兒伊凡卡28日上推特貼出與謝家華的多張合影照片並推文道：「為痛失摯友謝家華哀悼，同時感念他的一生。」

楊安澤則推文對他的死表示震驚，他寫道：「謝家華感動了許多人並激發了許多企業家。他的影響力與典範將長存。」

前風險投資人薩卡(Chris Sacca)推文：「謝家華可能是我所有朋友中最原創的思想家。」滑板高手兼企業家霍克(Tony Hawk)表示，「謝家華很有遠見。他總是慷慨與任何人分享他寶貴的專業知識。」PayPal共同創辦人列夫欽(Max Levchin)推文說：「真正的原創思想家，傑出的企業家，宅心仁厚。」

風險投資基金Neo執行長帕托維(Ali Partovi)，是謝家華最早於1996年創立的廣告網站LinkExchange的合夥人，他推文道，謝家華是他認識的最有創造力的人之一，「我會記住你集天才和淘氣為一，以及你見識超群大膽下注的非凡能力。」