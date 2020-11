川普再嗆作弊：白登須證明8千萬票不是非法取得

在前一天聲稱「如果選舉人團下月投票支持白登 ,我就離開白宮」後,川普 總統27日又改口;他推文指出,「(總統當選人)白登必須證明他拿到的8000萬張離譜選票不是騙來的或非法取得,才能進入白宮」。

川普推文還寫道:「當你看到底特律、亞特蘭大、費城和密爾沃基發生的大規模選舉舞弊事件,白登有個無法解決的大問題!」不過,川普陣營拿不出任何大規模選舉舞弊證據。各州官員也表示選舉順利進行。川普的法律訟案沒有出路;喬治亞州的手工重新計票也證實白登獲勝。

儘管如此,川普仍繼續宣稱自己才是獲勝者;他27日打了一輪高爾夫球之後,隨即繼續以咆哮口吻發表他的大選推文,稱2020年總統大選是場「騙局」;獲知推特暫停一位試圖幫他扭轉大選結果的盟友帳號,川普又推文大罵:「這是共產黨國家才做的事!」

事實上,在到達維吉尼亞州川普國家高爾夫球場參加球局前,川普就已瘋狂發了20幾則推文;推特公司在他許多推文貼上「含有爭議訊息」的標籤;球局結束後,川普下午前往大維營,與家人碰面。

川普26日在感恩節活動後與媒體的對話,是他大選後首次接受媒體提問;約25分鐘交流中,川普不承認自己敗選,重申他沒有任何憑據的選舉舞弊陰謀論,抱怨大選被操縱,指控白登「靠著大規模詐欺」才獲得破紀錄的8000萬張選票,堅稱他會繼續進行法律戰。

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!