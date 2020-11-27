被問是否認敗選 川普動怒：小咖記者不准這樣跟我說話

美國總統川普26日首度於選後答覆媒體提問，批評想打斷他講話的路透記者是「小咖」，還說「我是美國總統，永遠不准這樣跟總統講話」。(路透)

美國 總統川普 在大選結束後，26日首度在白宮答覆媒體提問，但始終不鬆口承認敗選，更批評想打斷他講話的路透記者是「小咖」（lightweight），說「我是美國總統，永遠不准這樣跟總統講話」。

報導指川普感恩節假期第一天先去打高爾夫球、上推特開砲、和派駐海外的美軍指揮官舉行電話會議，然後才在白宮外交禮賓室（Diplomatic Reception Room）接見記者。在25分鐘問答中，川普仍沒有全面承認敗選，堅持在就職大典舉行前繼續打官司，反覆重申無憑無據的選舉舞弊陰謀論，但也承認時間不利於他。

路透白宮記者梅森（Jeff Mason）此時提問，一旦選舉人團12月14日碰面，依憲法正式確定拜登 當選下一任總統後，是否就願意得體地承認敗選時，川普卻認指舉人團不應承認拜登勝選，因為拜登在關鍵搖擺州的得票不可能超過歐巴馬，「如果他們做了，那就是個錯誤，因為選舉有舞弊」。

不過，川普話還沒全部說完就被梅森打斷，這讓他很不高興，更用食指指著梅森，「不准回嘴…你這小咖不准那樣跟我講話」，「我可是美國總統，永遠不准那樣跟總統講話」。

根據報導，川普與梅森曾為是否戴口罩兩度言詞交鋒，10月時川普還在橢圓辦公室，當著以色列總理內唐亞胡的面，嘲笑梅森戴著他見過的最大口罩。