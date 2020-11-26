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川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

記者胡玉立／綜合報導
川普不斷提出「殭屍訴訟」，其意不在勝訴，是企圖透過指控選舉舞弊，引導質疑大選，以保住死忠支持者。(Getty Images)
川普不斷提出「殭屍訴訟」，其意不在勝訴，是企圖透過指控選舉舞弊，引導質疑大選，以保住死忠支持者。(Getty Images)

川普總統「不死心」的情況下，今年的總統大選似乎已成「殭屍大選」。

儘管在法律和程序上受挫數十次，川普競選團隊仍不斷提出新指控，這些有關選舉舞弊法律挑戰都沒有任何根據，幾乎沒有成功希望。但川普的盟友私下承認：川普的目的並不是要改變選舉結果，而是想藉著提出一連串虛幻主張，讓國人質疑大選、保住死忠者；即使白登明明就是清白獲勝。

23日，當聯邦政府承認白登明顯勝選，同意展開權力移交程序，各方以為川普終於要停止挑戰選舉結果。但次日，川普陣營又提出三項訴訟，試圖在更多關鍵州停止選舉認證。26日，川普在白宮感恩節晚會上向派駐海外軍隊發表談話後，突然又憤怒指稱，他的失敗全是「大規模舞弊」造成的。

川普當著新聞媒體的面，譴責關鍵州官員害他敗選是「共產黨」、「全州的敵人」。他還宣布12月5日將前往喬治亞州會見成千上萬支持者。喬州明年1月將舉辦兩席聯邦參議員決選，結果將左右參議院黨派主控權。

加州大學古爾德法學院教授托爾森(Franita Tolson)表示，「殭屍是活死人，這些訴訟正是同一回事。所有這些案子基本上都是殭屍案，沒有一場能夠改變選舉結果。」

許多共和黨人都容忍這樣的策略；其中，參院多數黨領袖麥康諾更緊抓著川普，因為1月喬治亞州兩席參議員決選，將是共和黨能否保住參院大權的關鍵 。

加州大學柏克萊分校政府研究學院資深駐校研究員曼恩(Thomas Mann)指出，「這其實就是我們所謂的斯文政變。如果共和黨承認現實，它可能很快就結束了；但面對川普和他的基本盤，他們畏縮了。」

川普盟友私下承認，他們不斷提出法律控訴的作法，永遠無法真正推翻選舉結果，但可能為川普提供一個「他沒有真的失敗」的下台階，可以持續保有他的死忠支持者，方便走下一步棋。

川普 加州大學 共和黨

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