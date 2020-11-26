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川普：選舉人團如支持白登 我就交出政權離開白宮

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川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普26日在白宮答覆媒體提問表示，若選舉人團下月投票支持民主黨白登擔任下一任美國總統，他將會離開白宮。(路透)
美國總統川普26日在白宮答覆媒體提問表示，若選舉人團下月投票支持民主黨白登擔任下一任美國總統，他將會離開白宮。(路透)

美國總統川普26日在白宮答覆媒體提問表示，若選舉人團下月投票支持民主黨白登擔任下一任美國總統，他將會離開白宮，他也不確定是否參加白登就職總統典禮；川普仍重申這次選舉是大型舞弊，很難承認敗選。

按照美國慣例，美國總統參加繼任者的就職典禮，被視為團結美國的重要舉動；歐巴馬和柯林頓2017年都有出席川普的就職典禮。

川普26日在白宮與軍人視訊度過感恩節，他接受媒體提問時，被問到是否要接受敗選。

川普說，「若選舉人團認證白登勝選，他們就是犯錯」，他難以承認敗選。

記者追問若選舉人團決定白登為下一任總統，川普是否離開白宮？川普表示，「當然會，但你知道的，若他們這麼做就是錯了。」

川普表示，「我不知道發生什麼事，我知道一件事，白登根本沒拿到8000萬票，但我已經拿到7400萬票。」

川普預告，他下月5日會到喬治亞州站台，替共和黨參議員候選人拉票。

美國各州的計票得到驗證後，選舉結果將在12月8日前寄到華府；538名選舉人14日投票，反映各州普選結果。

投票結果將於1月6日在國會兩院共同的會議上宣布，這將是下一任美國正副總統的正式宣告。

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