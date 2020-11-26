周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

透過手機使用的「新冠病毒曝露通報系統」，目前至少已有15州參加。Getty Images

疫情越演越烈之際，各地衛生機關期盼借重新科技避免新冠病毒進一步擴散。包括紐約州 、新澤西州 、馬里蘭州、賓州、維吉尼亞州在內共15州及華府特區，當地政府紛紛加入手機 即時警示系統，民眾透過手機註冊之後，周圍如果出現新冠病毒確診案例，將收到即時警訊。

美國有線電視新聞網(CNN)報導分析，手機即時警示系統已有數百萬民眾註冊加入，對於經常會與陌生人接觸的民眾特別具有參考價值，例如搭乘火車、公車等大眾運輸工具，以及出入人數眾多的公共場所。

這款手機應用程式可以讓民眾得知身邊是否出現確診案例，至於是否保持社交距離，接下來是否自我隔離，則由民眾自行決定，衛生機關並沒有強制規定。

新冠病毒曝露通報系統(Covid-19 exposure notification system)目前至少已有15州參加：阿拉巴馬州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、密西根州、明尼蘇達州、馬里蘭州、內華達州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、北達科他州、賓州、維吉尼亞州、懷俄明州，外加華府特區。州政府衛生主管機關網站均有如何註冊的專屬網頁。加州、俄勒岡州則有類似的實驗計畫上路，但推行範圍尚未遍及全州。

蘋果(Apple)公司iPhone手機與谷歌(Google)手機都有內建裝置，透過藍芽(Bluetooth)對附近其他手機不斷發送匿名偵測訊息，新冠病毒曝露通報系統便是透過這項功能發揮作用。安卓(Android)手機用戶則必須先行啟動藍芽功能，並且到州政府專屬網頁下載即時通報應用程式。

如果有民眾接受新冠病毒檢測結果呈現陽性，當地衛生主管機關將對這名確診患者的手機發出一組密碼。接下來兩周之內，這名確診案例出現的地點，周圍民眾的手機就會出現即時警訊，通報可能有曝露於病毒之下的風險。

以內華達州為例，即時通報警訊是紅底白字訊息，標題寫著「病毒曝露風險」並註明日期，內容則寫著「您可能與新冠病毒確診案例近距離接觸了五分鐘」。

馬里蘭州衛生廳發言人吉斯拉爾(Charlie Gischlar)指出，新冠病毒曝露通報系統11月10日推出以來，已有超過100萬名州民註冊。他說，這是除了接觸史追蹤之外，另一項可以對抗新冠病毒傳染的工具。

至於這套系統是否破壞民眾隱私，吉斯拉爾表示，應用程式並不會搜集手機用戶個資或所在地點，確診訊息與手機用戶姓名等其他訊息也沒有聯結。

疫情初期的確診追蹤是透過衛星定位功能(GPS)確認手機用戶所在位置，藍芽功能則可以讓手機用戶維持匿名性，保護隱私。

為病毒追蹤提供諮詢的「接觸追蹤公共衛生團」(Contrace Public Health Corps)創辦人華特斯(Steve Waters)分析，藍芽對周圍手機彼此發送訊息，不像衛星定位會紀錄所在地點，從隱私保護角度來看較不具侵略性，民眾不必擔心所在地點將遭到追蹤。