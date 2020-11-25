白登將陸續公布內閣 國防、司法、衛生、內政部長點將

競選連任失利的阿拉巴馬州聯邦參議員失利的瓊斯，據傳被點名可能進入白登內閣的司法部長人選。(美聯社)

路透報導，總統當選人白登 的交接團隊25日表示，將在12月2日公布商務部、證券交易委員會(SEC)和國家經濟委員會(NEC)等經濟團隊人選，白登未來數周可望公布國防、司法、衛生、內政部長人選。

經濟團隊

白登可望提名 多名經濟學者和企業領袖，主掌多個重要經濟機關，包括下一屆商務部長、白宮經濟顧問委員會主席與消費者金融保護局局長。

聯準會(Fed)理事會也有多個重要空缺，目前Fed主席鮑爾(Jerome Powell)任期到2022年，白登上任後可望迅速提名遞補相關職位。雖然白登未表示是否撤除部分或所有現任職員，但兩黨人士可能施壓白登招攬或撤除部分人才，作為策略優勢。

前國防部副部長佛洛諾伊出任白登政府的國防部長，目前呼聲最高。(路透)

國安內閣

白登本周已提名多名國安內閣人選，但不涵蓋國防部長，外界猜測他是否已敲定由國防專家佛洛諾伊(Michèle Flournoy)出任國防部長；華盛頓郵報(WP)指出，佛洛諾伊被列為考慮人選之首，並經常被提及可能是首位女性國防部長。

白登有意提名歐巴馬政府前國安顧問唐尼倫(Tom Donilon)擔任中央情報局(CIA)局長，另一名競爭者則為CIA前副局長莫瑞爾(Michael Morell)；兩人均熟悉最高層級國安事務。

前代理司法部長莎莉·葉慈(Sally Yates)在司法部長人選中，呼聲很高。(路透)

司法部 長

白登的司法部長必須能平衡黨內民權、環境等多項議題，而且還需維持歷來獨立於政治的傳統。許多資深民主黨人和司法部官員認為，爭取司法部長首要人選為司法部前代理部長莎莉．葉慈(Sally Q. Yates)。

其他考慮人選包括聯邦參議員瓊斯(Doug Jones，阿拉巴馬州)、國土安全部前部長強生(Jeh Johnson)、麻州前州長派屈克(Deval Patrick)、加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)和白宮前顧問莉莎．摩納可(Lisa Monaco)。

衛生部長提名人盧楊．葛理申現年61歲，若由她出任，將延續過去總統派任州長領導衛生部的傳統，她也會是首位拉丁裔衛生部長。（美聯社）

衛生部長

新墨西哥州長米歇爾．盧楊．葛理申(Michelle Lujan Grisham)和前公共衛生署長穆西(Vivek Murthy)都被列入考慮。

衛生部長提名人盧楊．葛理申現年61歲，若由她出任，將延續過去總統派任州長領導衛生部的傳統，她也會是首位拉丁裔衛生部長。

43歲的穆西是耶魯內科醫生，他擔任白登新冠肺炎首席顧問後逐漸與白登友好，而他也有機會成為首位印度裔衛生部長。

內政部長

曾為首名非裔女性聯邦參議員的卡羅．莫斯理．布朗(Carol Moseley Braun)很早便支持白登參選總統，她表達有意爭取內政部長；若由她出任將有別於傳統，她在環保政策或公有土地的經驗不多。

白登已宣布的重要內閣人事

獲總統當選人白登提名出任國務卿的布林肯(Antony Blinken)。(美聯社)

國務卿

前副國務卿布林肯(Antony Blinken)出任國務卿。白登政權交接團隊表示，布林肯服務兩任政府，超過30年來都專注在外交政策，自2002年起就為白登提供外交政策建議。布林肯在曾批評世界衛生組織排除台灣參與，也讚許台灣開放美豬與美牛進口，日前還和中華民國駐美代表蕭美琴通電話。

財長葉倫(Janet Yellen)。 (美聯社)

財政部長

葉倫(Janet Yellen)確定出任財政部長；葉倫2014年獲國會跨黨派支持，成為首位女性聯準會主席，如今還可望創下首位女財長的紀錄。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)。 (Getty Images)

國家情報總監

根據白登政權交接團隊發布的聲明，海恩斯(Avril Haines)出任國家情報總監；海恩斯除曾任CIA副局長，也在歐巴馬政府時期，擔任國安會首席副國安顧問。

蘇利文擔任國家安全顧問。（美聯社）

白宮國家安全顧問

現任白登資深政策顧問蘇利文(Jake Sullivan)出任白宮國家安全顧問，是數十年來最年輕的國安顧問之一。蘇利文透過推特表示，白登教會他如何在政府最高層級中確保國家安全，現在白登指派他出任國安顧問，他將竭盡全力維護國家安全。

國土安全部長提名人梅奧卡斯。 (美聯社)

國土安全部長

梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)成為首位拉丁裔移民出身的國土安全部長。

氣候變遷總統特使 柯瑞(John Kerry)。 (美聯社)

氣候變遷事務總統特使

前國務卿柯瑞(John Kerry)出任氣候變遷事務總統特使，顯示白登政府重視這項議題，也將重回巴黎氣候協定。柯瑞推文表示，美國將很快有個視氣候變遷為緊急國安威脅的政府，他很高興以總統特使身分，承擔這場危機，與總統、盟國和年輕的氣候變遷運動領袖合作。