又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

川普總統。美聯社

川普 總統原訂25日前往賓州 蓋茨堡(Gettysburg)，與私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)共同舉行指控選舉舞弊聽證會，但因競選顧問艾普斯汀(Boris Epshteyn)接受新冠病毒檢測 結果呈現陽性，讓川普行程臨時取消。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，兩名知情人士透露，川普原本打算與朱利安尼、賓州共和黨議員在蓋茨堡舉行指控選舉舞弊的聽證會，但艾普斯汀25日早晨證實確診，等於朱利安尼一周之內已經連續與兩個確診案例有過近距離接觸，使得行程被迫取消。

朱利安尼19日與另外幾名川普陣營律師在華府舉行指控選舉舞弊記者會，朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)也到場，但隔天發表推文表示病毒檢測呈現陽性。朱利安尼則對媒體表示，會在華府地區飯店自我隔離。

艾普斯汀25日在推特發文寫道，病毒檢測結果呈現陽性，但只出現輕微症狀。

報導指出，消息人士透露，川普過去幾天對幕僚表示，非常希望參加朱利安尼25日晚間在蓋茨堡的聽證會，指示助理安排行程。但這趟行程並未列入白宮24日晚間公布的總統每日行程，如果成行將是大選日過後川普第一次離開華府地區。

對於川普競選團隊的大規模選舉舞弊指控，賓州州政府官員與地方選務官員一再強調，舞弊說詞純屬空穴來風，毫無證據，川普律師團的提告要求停止確認選舉結果，在聯邦法院及賓州高等法院陸續被打回票，賓州24日正式確認白登勝利的選舉結果。

美國有線電視新聞網報導，川普正考慮出席下周於密西根州舉行的另一場指控選舉舞弊聽證會。