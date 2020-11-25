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白宮考慮取消非美國公民從歐洲國家入境的旅遊禁令

白宮考慮取消非美國公民從歐洲國家入境的旅遊禁令

記者顏伶如／綜合報導
圖為在德州達拉斯機場TSA人員在做安檢。美聯社
圖為在德州達拉斯機場TSA人員在做安檢。美聯社

路透社報導，美國官員與航空公司主管透露，白宮正考慮取消禁止非公民從巴西、英國、愛爾蘭及其他26個歐洲國家入境美國的疫情期間旅遊禁令。川普政府為控制新冠病毒傳播，今年3月頒布旅遊禁令，知情官員指出，非公民從中國、伊朗等地入境美國的禁令，現階段則仍維持不變。

對於旅遊禁令是否即將取消，運輸部發言人對路透社指出，運輸部隨時做好準備，支持往返美國的國際航班在安全情況下恢復。發言人指出，聯邦政府與國際合作夥伴、航空業人士一直針對相關議題持續討論。

國土安全部及美國疾病管制暨預防中心(CDC)並未對此發表評論。白宮也未證實這項消息。

報導指出，川普政府多位官員主張，旅遊禁令推出迄今已不再有必要，因為許多國家的疫情都已脫離必須實施入境控管的狀況。官員們認為，取消旅遊禁令有助於振興受到疫情重創的美國航空業。根據航空業者統計，疫情爆發以來，全球旅遊業績暴跌七成。

知情官員透露，何時宣布取消歐洲地區入境遊客的旅遊禁令，目前仍無法確定，到頭來川普總統也可能改變心意，讓旅遊禁令持續存在，因為歐洲目前新冠病毒確診案例仍然居高不下。官員分析，影響白宮最後決策的其中一項變因是，歐洲國家目前不太可能相對同意開放美國觀光客前往旅遊。

川普政府在今年1月31日宣布，受到疫情影響，禁止非公民遊客從中國入境美國，來自伊朗的遊客則在2月列入禁令。

今年3月中旬被美國列為禁止非公民入境名單的歐洲國家，包括26個申根區(Schengen Area)國家。來自巴西的遊客則在5月間也列入旅遊禁令名單。

幾乎所有歐洲國家目前都禁止美國遊客入境，英國、愛爾蘭則允許美國遊客入境，但下機後必須經過兩周隔離。

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