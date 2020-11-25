白登若執政 波頓：很難採行軟弱的對中政策

前白宮國家安全顧問波頓(圖)接受日媒專訪時表示，美日兩國密切合作對亞太地區的安全保障是不可或缺的。Getty Images

前白宮國家安全顧問波頓 接受日媒專訪時表示，美日兩國密切合作對亞太地區的安全保障是不可或缺的。他認為，即使是美國前副總統拜登執政，也很難採取軟弱的對中政策。

曾被美國總統川普 延攬當上白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）接受日本產經新聞專訪，談到川普、亞太局勢等。

針對本月初美國總統大選 ，志在連任的川普不承認敗選的問題，波頓答說，以川普的世界觀來看，敗選意味著可能被人看成「敗犬」是最糟糕的事。從川普與拜登的得票數看來，川普很難以計票有疏失等的理由翻盤。

川普主張選舉過程有大規模不當的行為，但究竟哪裡不當？他沒能明確指出。川普不願承認敗選，引起許多人不滿。波頓認為川普的行為有損美國選舉自由且公正的信用。

被問到「川普不願承認敗北，將對美國的安全保障為有何影響」時，波頓表示，美國政府或白宮會將難以專心關注世界局勢。政權輪替期因為是權力即將進行轉移時期，這段期間有其脆弱性，美國的敵對勢力可能會趁機抬頭。

波頓說，對美國而言，有些事務優先順位低，但對於中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國家而言卻是優先順位高的事，這些國家可能會設法在這些領域爭取主導權。

譬如在亞洲地區，北韓或許會考慮實施彈道飛彈的實驗或軍事演習；中國可能在東海、南海、東南亞與印度的邊境企圖耍些手段，因華府在意的是其他的事，所以北韓、中國容易得逞，這樣是很危險的。

對於川普主張選舉有不公正的情況，波頓認為，美國共和黨相關人士應趕緊出面對支持者說川普參與了一場公正的選舉，結果敗選。雖然共和黨做這事會感到很沉痛，但還是得面對事實。

記者說「日本也有很多人相信川普的主張是對的。」波頓說：「距投開票日至今已過了3週，川普幾乎每一場訴訟都敗訴。川普提不出有組織性的不當操作的證據，其主張沒有事實可以佐證。每個人都不願認輸，但有必要找一個階段面對現實。」

針對拜登上台後的外交政策，波頓表示，從前副國務卿布林肯（Antony J. Blinken）內定為國務卿一事來看，外界會認為拜登政府的外交政策將與歐巴馬政府時期一樣，但是比起當時，世界已急遽產生變化，尤其是對於中國的政策，拜登政府要重返歐巴馬政府時期的政策相當困難。

波頓建議日本首相菅義偉訪美，與拜登直接會談，商討有關中國、北韓的問題。波頓說，日本前首相安倍晉三與川普建立了良好的友誼，相信菅義偉也能與拜登建立良好友誼。

被記者問到「拜登的對中態度是否會比川普政府軟弱」的問題時，波頓表示，其實該留意的是，假如川普獲勝的話，川普有可能為了達成大型貿易的協議，做為交換，對中態度軟化。

拜登可能本能性地沿襲歐巴馬政府時期的政策，但相較於以往，現在美國對中國持非常否定的態度，如果拜登採取軟弱的對中路線的話，可能會受到嚴厲的批判。

對於菅義偉的印象，波頓說，去年5月川普以國賓身份受邀訪日之際，他與時任官房長官的菅義偉、外相河野太郎3人一起享用晚餐，覺得菅義偉是個很老練、聰明的人物。

被問到「北韓為了試探拜登的底線而做出發射彈道飛彈的挑釁行為」時，波頓說：「北韓那樣的挑釁行為是錯的，但北韓不會聽我的勸，所以做出挑釁的可能性確實有。」