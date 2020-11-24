「不可能任北京擺布」白登外交團隊成形 對中問題大挑戰

布林肯（Antony Blinken）將出任國務卿。（路透）

美國總統當選人白登 陸續公布外交人士，包括任命歐巴馬政府時期的副國務卿布林肯（Antony Blinken）為國務卿，並由白登的親近幕僚蘇利文（Jake Sullivan）擔任國家安全顧問。這兩人向來主張共同磋商、支持美國盟友，以及優先訴諸外交途徑解決問題。

路透報導，白登迄今公布的外交團隊重要官員，多半都是曾與他共事多年的老同事。如今這些人將須收拾現任總統川普 過去混亂外交政策所留下的殘局，以下將是布林肯與蘇利文上任後將面臨的挑戰：

中國「不可能任擺布」

在美中關係降至十多年來冰點之際，中國預料將成為白登外交政策團隊的主要挑戰。儘管川普在競選造勢時一再警告，白登勝選意味著中國將「擁有美國」，布林肯與蘇利文都已經表示，白登政府不可能任北京擺布。

這兩人承諾，白登將對中國採行更前後一致的政策，與川普有時自相矛盾的立場將大為不同，例如川普會一邊對北京大打貿易戰，一邊又對中國國家主席習近平讚譽有加。

布林肯與蘇利文預料將爭取盟國支持，在貿易、香港、南海爭議、新冠肺炎疫情及人權等議題上對中國施壓，要求北京遵守國際規範。

俄羅斯「料更強硬面對」

布林肯與蘇利文預料將更強硬面對俄羅斯。在俄羅斯併吞克里米亞時，於歐巴馬政府任職的布林肯9月曾說，白登主張以制裁等手段，反制莫斯科的侵略行為；白登選前曾說，他會「讓我們的敵人明白，討好獨裁者的日子已經結束了」。

白登希望延長美俄僅存的核武限制規範「新戰略武器裁減條約」（New START），該條約將在明年1月20日總統就職16天後失效。

蘇利文是2015年伊朗核子協議的關鍵推手之一，他和布林肯也都已呼籲，與德黑蘭當局恢復外交協商。川普在2018年退出伊朗核子協議後，不僅恢復對伊朗的制裁，還「加碼」制裁，迄今都未能迫使伊朗重回談判桌。

白登已說，若伊朗先重新遵守核子協議，他將再次加入協議，並解除對伊朗的制裁。他將和盟國合作，「強化並延長協議，也會更有效地反擊伊朗其他破壞穩定的行為」。

然而，美國要重返伊朗核子協議並不容易，而且伊朗絕對要求華府做出更大讓步。

北韓「促朝回談判桌」

布林肯已抨擊川普與北韓領導人金正恩積極互動的行為，並表示川普與金正恩的「川金會」不但未能在朝鮮半島去核化取得進展，還讓美國陷入比以前更大的危機。

不過，布林肯與白登團隊會如何和北韓打交道，現在還不清楚。布林肯已承諾，會與盟友更密切合作，並敦促中國施加「真正的經濟壓力」，促使北韓回到談判桌。

阿富汗「無法完全撤軍」

面對阿富汗議題，白登的國家安全團隊將面臨艱難的決則。川普上周決定，在明年1月中之前，把駐阿富汗美軍從4500人大幅縮減至2500人，減少了華府與喀布爾當局對付塔利班（Taliban）叛亂分子的籌碼。川普政府希望促成阿富汗政府與塔利班達成和平協議的努力，都已是徒勞。

最大的問題是，白登團隊是否要履行3月與塔利班達成的和平協議，在2021年5月前完全撤軍，但如此一來又無法強迫塔利班履行承諾，減少暴力行動、並切斷與蓋達組織和其他伊斯蘭團體之間的關係。

布林肯已表示，沒有明確策略、在阿富汗和敘利亞等地漫無目的地部署美軍的做法，應該結束、也將會結束，但這些決定將取決於當地的軍事評估、及與盟友協商的結果，因此美國仍可能無法完全撤軍。