疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

最新研究稱全球最快明年第4季達群體免疫，圖為23日加州一間藥局外張貼疫苗尚未提供的公告。Getty Images

新冠疫苗 研發近來接連告捷，藉由透過大規模疫苗接種達成群體免疫的希望也露出了曙光。至於何時才能形成群體免疫，最新研究稱最快在2021年第4季。

花旗研究（Citi Research）23日出具研究報告指出，已開發經濟體將最先出現群體免疫帶來的經濟效益。這些經濟體有許多已預訂大量疫苗。該研究假設輝瑞、莫德納與牛津的疫苗，能在下月到明年1月之間獲得緊急使用批准。

花旗研究的數據顯示，已開發國家共獲得雙邊預訂疫苗總量的85%，美英日加澳和歐盟等國與地區的訂購量超過了自身人口數。一般來說，疫苗覆蓋率至少應達70%才能形成群體免疫。

分析師 表示，這意味者主要經濟體可在明年第2季或第3季開始更廣泛地分發疫苗，並在第4季形成群體免疫。

花旗研究指出，經濟活動的正常化，將讓已開發經濟體明、後年成長率分別提高1.2和3.9個百分點，新興經濟體則僅提高0.1和2個百分點。

分析師解釋說，新興市場之所以經濟效益較小，部分是因為一些國家，尤其是中國等亞洲國家已控制住疫情，恢復了多數經濟活動。此外，疫苗分發恐需要較長時間才能到達新興經濟體，低收入 國家可能要等到2022年底甚至更晚。

但分析師也指出，疫苗有效性及染疫患者傳染給別人的再繁殖率、疫苗生產速度以及人們對疫苗的接受度，可能影響上述達成時間預測值。