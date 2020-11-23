共和黨傳密謀阻撓提名人 白登：你在跟我開玩笑？

總統當選人白登23日在家鄉德拉瓦州威明頓市舉行團視訊會議，同時宣布多項重大內閣人事。(美聯社)

民主黨總統當選人白登23日發表首波內閣名單時，已假設共和黨 仍把持參院 多數的情況；共和黨消息人士透露，議員正擬定多項計畫，試圖阻撓白登的潛在內閣、機關或司法提名 人，前提是共和黨維持參院多數。

白登當天被記者問到，是否擔心共和黨大力阻撓內閣提名時，笑著回應：「你在跟我開玩笑嗎？」

共和黨目前占參院50席，民主黨48席；意謂民主黨必須把握明年1月5日的喬治亞州兩席補選，就此達成50比50的平衡席次；在參院兩黨都是50席的情況下，副總統當選人賀錦麗握有決定性的一票，而麥康諾(Mitch McConnell)仍為參院多數黨領袖。

另據網路媒體Axios報導，共和黨議員可能阻撓大肆批評川普總統的政治明星或公職人員，曾阻撓川普提名人及在川普罷免案中表態者，包括前代理司法部長莎莉·葉慈(Sally Yates)、退伍中校維德曼(Alexander Vindman)，以及前國安顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)。

共和黨人的目標包括潛在的聯邦法官提名人、司法部聯邦總律師，這些提名可能減弱保守派撤銷管制或社福政策上的優勢。

熟悉參院兩委員會事務的官員透露，參院共和黨密切觀察白登的提名人，蒐集相關不利此人被提名的資料，甚至著手擬訂潛在的聽證問題。

考量川普尚未承認白登當選，這些動作都是預先準備性質；此外，共和黨密謀阻撓白登提名人的前提是，共和黨必須在喬州補選中得勝並取得參院多數才行。

參議員羅姆尼(Mitt Romney)、蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)和圖米(Pat Toomey)等多名共和黨人相信，總統必須組成理想的內閣，除非被提名人真的有爭議。

這種考量在攸關國家安全和健康照護方面尤其重要，一名共和黨領袖幕僚表示，新政府在新冠肺炎疫情影響下就任，「必須迅速動員各機關，阻撓相關單位的提名人並非明智之舉。」

白登選舉團隊發言人貝茲(Andrew Bates)說：「目前是兩黨合作的關鍵時刻，應共同對抗危機。」