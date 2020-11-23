前荷蘭外交官：3大理由 白登料延續川普對台政策

美國總統大選勝選人白登。美聯社

美國總統大選 勝選人白登未來上任後的外交政策，預料將和現任總統川普大不同。但前荷蘭外交官韋傑理認為，支持台灣 是白登政府少數會延續的川普政策，主要有3點理由。

目前任教於美國喬治華盛頓大學（George Washington University）和喬治梅森大學（George Mason University）的韋傑理（Gerrit van der Wees），在美國雙月刊「國家利益」（The National Interest）撰文指出，白登政府對台灣的看法，預料將和川普政府非常相似，原因是華府外交政策圈對台灣的認知，已有下列幾項根本改變。

●台灣的民主活力

首先，華府外交界越來越清楚意識到：台灣如今是個活力充沛的民主國家，而這個事實應該作為美台關係的指導原則。

韋傑理表示，美國和其他西方國家當年拒絕承認台灣時，台灣是由宣稱領土擴及全中國 的國民黨統治；而西方國家長期也將對台政策，列為對中國政策的次項。

但這樣的做法已持續太久。近期越來越多西方人士認知到，有必要單獨看待台灣身為亞洲民主燈塔的特殊性和優勢。

●另眼看待中國

其次，西方對中國的看法短短幾年內已出現劇烈轉變。不久前，他們對待中國還以「交往」為基本方針，寄望中國能成為國際社會「負責任的利害關係人」。

但幾年下來，尤其中國國家主席習近平上台後，北京對內加強鎮壓、對外更具侵略性的趨勢日益明顯。如今美國、歐洲、亞洲盟邦和澳洲、紐西蘭，都以「戰略上競爭」形容與中國的關係。

●中國對台灣威脅加劇

最後，自從台灣2016年開始由民進黨籍總統蔡英文執政，加上蔡今年初以壓倒性票數連任，中共一路對台灣加重威脅和恐嚇力道。

不僅解放軍派軍機越過海峽中線、派軍艦繞行台灣、並在台灣以北和以南的中國近海舉行軍演；中共也一直用大量假消息和網路宣傳，來對付尚待成熟的台灣民主。

韋傑理表示，上述這些情勢變化，讓白登（Joe Biden）政府有充分理由，延續川普執政期後半段對台灣逐步增強的廣泛支持。

他並指出，尤其在採取的外交步驟和如何擴大台灣國際空間方面，白登政府預料會與美國傳統友邦和盟國更密切合作，並聯合起來說服北京，有必要將台灣視為友好鄰國，而非繼續糾結在71年前已結束的國共內戰。