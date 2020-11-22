佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

公衛專家佛奇19日出席白宮防疫小組的記者會。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)22日表示，若全美接種新冠肺炎疫苗 的人數夠多，有機會在明年達成群體免疫。

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佛奇接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」(Face The Nation)訪問，表示疫苗的出現宛如救援，但感恩節假期即將到來，民眾必須做好防疫 措施，減緩病毒在冬季擴散。他說：「美國現在的疫情非常艱困」；只要再撐一下，就馬上能使用疫苗。

雖然目前莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)疫苗初步評估效力極佳，但若要達到群體免疫，只有40%或50%的民眾接種仍不足夠。佛奇表示有民調指出，國人仍對疫苗抱持懷疑態度，許多人持觀望態度或無意接種。

他說：「我們必須盡力提高接種疫苗的人數，因此，我們必須讓疫苗研發與核准的過程更加透明，幫助民眾了解疫苗。」

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「聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與獨立的諮詢委員會將審慎檢查疫苗，證明疫苗安全且有效，給予緊急使用授權。」佛奇說：「如果大批民眾踴躍接種疫苗，我們將在適當的速度下，逐漸達到群體免疫，給予國人保護。」

而在感恩節假期，全美預計將有5000萬人旅行，因此佛奇也特別呼籲大眾做好防疫。他說儘管航空公司有防疫措施，但旅客在機場群聚仍有感染風險；在家庭聚會中，老年人或已有健康狀況的家人，更將成為高危險群，必須格外謹慎。

佛奇表示感恩節的幾周後，恐怕出現確診潮，他再次鄭重警告：「我們必須了解，接下的疫情可能比現在還嚴重。」

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但他也說目前確診人數不斷提升，並不代表沒有希望；他仍奉勸國人勤洗手、戴口罩和保持社交距離，減少感染風險。他說：「我們提供的訊息非常清楚，但要不要認真實行，掌握在自己手上。」