訪台美軍是他？印太司令部「J2」處長史達曼 會說中文

美國印太司令部官網顯示，美軍印太司令部的「J2」少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）少將。圖／美國海軍官網

一架美軍所屬C-37行政機22日自台灣 東北部空域進入台灣防空識別區，降落松山機場。傳機上搭載訪台者除美國 環保署長惠勒，另有美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）隨行，視察台美之間情報資產。而實則所謂「亞太情報總指揮官」，就是美軍印太司令部的「J2」司情報處長。但國防部 、海軍與空軍昨日對此都表示未接獲相關訊息，無法證實史達曼是否抵台訪問。

台灣最近有關區域重要情報，即國防部長嚴德發近期兩度公開表示，推測中共將在台灣西南空域邊緣畫設南海防空識別區；而台灣長期以來，在部分港口、雷達站，裝設有美軍的船位回報系統，空軍屏東神鷗基地P-3C、S-70C反潛資料庫也與美軍印太司令部有所合作。

根據美國印太司令部官網顯示，美軍印太司令部的「J2」司情報處長史達曼（Michael William Studeman）是一名職業海軍軍官之子，能說中文，曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部司令部首長小組主任等職，目前職務是美軍印太司令部「J2」司情報處長。

對此，台國防部表示，沒有說明，統一交由外交部發言。