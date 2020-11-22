共和黨促密州延後認證選舉結果以驗票 官員潑冷水
美國共和黨全國委員會和密西根州共和黨今天致信密西根州點票委員會，要求休會14天，好讓密州最大的郡進行驗票，密州官員則表示，該州法律不允許這類驗票。
總統川普努力要讓幾個關鍵搖擺州的選舉結果翻盤，這幾州在他敗給民主黨的拜登一事上具有決定性的影響。非裔人口居多數的底特律（Detroit）所在的韋恩郡（Wayne County），已成為總統川普的努力重點。
路透報導，在川普親自致電後，韋恩郡點票委員會2名共和黨人企圖撤銷他們對該郡選舉結果的認證，不過民主黨籍的密州州務卿班森（Jocelyn Benson）表示，無法撤銷認證。
包含2名民主黨人和2名共和黨人的密州點票委員會預計將於23日召開會議認證選舉結果，有多達20天時間進行認證。
美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）和密西根州共和黨（Michigan Republican Party）在信中說，一位競選參議員失利的共和黨候選人提出「數字異常和程序違規的可靠報告」，因此呼籲韋恩郡進行「全面且透明的驗票」。
密西根州州務廳發言人羅洛（Jake Rollow）今天被問及這封信時表示，密西根州法律不允許在認證選舉結果前驗票。
羅洛在書面聲明中指出：「驗票在密西根州選舉中扮演不同的角色，是為了檢驗並找出錯誤，以供未來改善用。」他又表示，沒有證據顯示這場選舉有普遍不當行為，也未曾傳出舞弊情事。
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