共和黨促密州延後認證選舉結果以驗票 官員潑冷水

美國共和黨 全國委員會和密西根州 共和黨今天致信密西根州點票委員會，要求休會14天，好讓密州最大的郡進行驗票，密州官員則表示，該州法律不允許這類驗票。

總統川普努力要讓幾個關鍵搖擺州的選舉結果翻盤，這幾州在他敗給民主黨 的拜登一事上具有決定性的影響。非裔人口居多數的底特律（Detroit）所在的韋恩郡（Wayne County），已成為總統川普的努力重點。

路透報導，在川普親自致電後，韋恩郡點票委員會2名共和黨人企圖撤銷他們對該郡選舉結果的認證，不過民主黨籍的密州州務卿班森（Jocelyn Benson）表示，無法撤銷認證。

包含2名民主黨人和2名共和黨人的密州點票委員會預計將於23日召開會議認證選舉結果，有多達20天時間進行認證。

美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）和密西根州共和黨（Michigan Republican Party）在信中說，一位競選參議員失利的共和黨候選人提出「數字異常和程序違規的可靠報告」，因此呼籲韋恩郡進行「全面且透明的驗票」。

密西根州州務廳發言人羅洛（Jake Rollow）今天被問及這封信時表示，密西根州法律不允許在認證選舉結果前驗票。

羅洛在書面聲明中指出：「驗票在密西根州選舉中扮演不同的角色，是為了檢驗並找出錯誤，以供未來改善用。」他又表示，沒有證據顯示這場選舉有普遍不當行為，也未曾傳出舞弊情事。