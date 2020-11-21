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疫情害學童數學、閱讀退步 需12周才能趕上

移動炸彈？成千上萬未受檢大學生將返家過節

假期遇上疫情升溫 感恩節仍有240萬人計畫搭機

編譯林育正、徐薏茹／綜合報導
感恩節長周末即將來到，許多人計畫返鄉團聚。但因新冠疫情再度悪化，預期返鄉人潮會比往年減少。但CDC仍提醒民眾這段期間減少長途出行，勿搭郵輪。圖為波士頓市羅根機場的旅客明顯減少。(美聯社)
感恩節長周末即將來到，許多人計畫返鄉團聚。但因新冠疫情再度悪化，預期返鄉人潮會比往年減少。但CDC仍提醒民眾這段期間減少長途出行，勿搭郵輪。圖為波士頓市羅根機場的旅客明顯減少。(美聯社)

全國近來疫情升溫，疾病管制與預防中心(CDC)呼籲民眾在即將到來的感恩節假期，不要外出旅行，也減少避免群聚歡慶。航空業者表示，這次取消機票的旅客數創下新高，較去年減少50%，但仍有240萬旅客計畫搭機；此外，CDC也警告，切勿搭乘郵輪出遊。

➤移動炸彈？成千上萬未受檢大學生將返家過節

全美單日確診人數再度突破新高，因新冠肺炎住院的人數更超過8萬人。運輸安全管理局(TSA)發布的數據顯示，19日只有90多萬人通過安檢站，比去年感恩節時期少了62%，根據預測，假期高峰時期將有240萬人搭乘班機，數目為去年的一半，是史上最大落差。

美國航空(American Airlines)總裁伊頌(Robert Isom)說：「隨著全國感染率增加，航空交通的需求也跟著降低。」他表示現在要判斷疫情影響嚴重程度還言之過早，不過機票預訂數確實已經減少。

聯邦證券交易委員會(SEC)日前報告顯示，聯合航空(United Airlines)的訂票數降低，取消訂票人數上升，根據預測，聯合航空第四季的總收入將比去年少約67%。

➤疫情害學童數學、閱讀退步 需12周才能趕上

儘管疫情嚴峻，仍有美國民眾在返鄉途中忽視公共衛生安全，推特上一張照片透露在邁阿密國際機場等待班機的民眾並未保持社交安全距離，另一張照片顯示紐華克自由國際機場等著取行李的人擠成一團。

除了航空業，陸上交通也受到影響，美國汽車協會(AAA)預計公路車流量也將大幅降低，去年感恩節有5500萬人開車拜訪親友，今年預計將少於5000萬人，為2008年金融風暴後的單年最大減少比率。

AAA Travel副總經理特維戴爾(Paula Twidale)在聲明中指出：「外出旅行是個人的選擇，大多仍在考慮是否旅行的人主要會選擇開車，這樣一來到出發當天為止都能彈性調整出遊計畫。」

另外，針對感恩節聚餐，CDC也發布防疫指南，官方建議不要與沒有一起同住的朋友聚集、盡量在戶外聚會並且保持6英尺的距離、戴上口罩。

而CDC也建議民眾避免搭乘郵輪旅遊，更將警示等級從第三級升至「感染風險非常高」的第四級。若民眾曾搭乘郵輪，應接受新冠病毒篩檢，並在家隔離至少七天。CDC表示：「對多數旅客而言，搭乘郵輪不具迫切性，應改期至日後。」

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