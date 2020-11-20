紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

郭文貴（右）與班農（左）。取自郭文貴推特

新冠肺炎肆虐全球，前香港病毒專家閻麗夢稱中國 故意放出病毒，成為美國 右翼媒體紅人。紐時分析，閻麗夢現象是美國極右派與海外異議中國人結盟，並藉社群媒體大肆宣傳的成果。

「紐約時報」（The New York Times）今天刊登長文，分析白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）與逃亡美國的中國異議富商郭文貴 ，如何把曾任職於香港大學的中國病毒學者閻麗夢，從不願露面的研究者，塑造成談論新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的右翼媒體紅人。

紐時報導指出，閻麗夢的轉變是兩個個別團體逐漸結盟合作的產物：一方是數目不大但活躍、試圖推翻中共的海外中國人；另一方則是在美國影響力極大的極右派人士。

報導提到，中國政府封鎖資訊，拒絕分享病毒樣本和接受透明、獨立的調查，讓這兩方有了發揮的空間。而中共一開始掩飾疫情爆發，也令外界更懷疑病毒起源。

郭文貴過去是中國地產大亨，曾與中共高官往來，，5年前他在貪腐指控陰影下逃離中國後，自封自由鬥士。巴農則是長期聚焦中國議題，在白宮期間曾建議美國總統川普強硬對付中國。根據兩人說法，他們已試圖扳倒中國共產黨多年。

今年一月中，在香港從事研究工作的閻麗夢聽聞中國出現危險新病毒卻被政府淡化的傳聞，但她擔憂自身個人安全和職涯，希望維持匿名；她聯繫上以批評中國政府聞名的YouTube主持人王定剛（Wang Dinggang，音譯）。

隨後王定剛告訴自己的10萬追蹤者，有個「世上絕對頂尖的冠狀病毒專家」透露中國共產黨故意釋出病毒。

王定剛曾是中國商人，後來因為不明原因搬到美國，加入華語圈一群網路評論人的行列。他在幾年前開設自己的節目，以「路德」為名播出，成為同類節目中最知名人士之一，而郭文貴正是他的主要贊助人。

王定剛這段節目吸引巴農的注意後，巴農開始把自己的播客（Podcast）重心轉移至冠狀病毒，並稱它為「中共病毒」。郭文貴也開始宣稱病毒是中國高官下令發動的攻擊，在自己營運的影音平台GTV和GNews網站大肆宣傳。郭文貴和巴農發現，閻麗夢是他們的理想代言人。

幾個月後，王定剛突然以安全為由，要求閻麗夢悄悄從香港赴美，機票費用由郭文貴負擔。閻麗夢一抵達美國，巴農、郭文貴及其盟友立刻動作，為她找了住所和律師、訓練她上媒體，要求閻麗夢提交多份研究報告，甚至幫助她上福斯新聞頻道（Fox News）的節目受訪。

7月10日，閻麗夢在福斯新聞的13分鐘專訪中首度自揭身分。她指稱，中國政府隱瞞病毒人傳人的證據。她還在沒有證據的情況下指控，香港大學多名教授協助掩蓋真相。

之後，閻麗夢開始接受其他右翼媒體訪問，呼應保守派的論據。她提及自己服用羥氯奎寧來抵禦病毒，儘管美國食品暨藥物管理局（FDA）警告這種藥物無效。她更指出，世界衛生組織（WHO）協助隱瞞疫情。

聲稱支持郭文貴的社群媒體帳號大肆渲染這些訪問，將閻麗夢的受訪加上中文翻譯，然後在YouTube上傳多個版本，並在其他挺郭文貴的推特帳號上轉推這些貼文。

9月初，閻麗夢與喬治城大學（Georgetown University）傳染病專家魯賽（Daniel Lucey）見面。魯賽曾提出病毒可能是實驗室產物的想法。

魯賽表示，閻麗夢的同夥安排兩人見面，他們希望找到可信科學證據，以支持她的說法。最後，一名同夥問魯賽是否認為閻麗夢有「確鑿證據」，魯賽回答沒有，這場會面隨即結束。

數天之後，閻麗夢發表一篇26頁的研究文章，聲稱自己能證明病毒是人造產物。這篇文章在網路上迅速傳開。

這篇文章沒有同儕檢閱，也未在科學期刊發表，而是在一個網路公開資料庫上發布。這個資料庫是由兩個郭文貴資助的非營利組織所支持。

9月15日，閻麗夢獲得她的最大舞台，現身卡爾森（Tucker Carlson）在福斯新聞的熱門節目。卡爾森問閻麗夢是否相信中國官員故意或意外釋出病毒，她毫不遲疑回答說：「當然是故意的。」

研究假訊息的紐約州立大學水牛城分校教授奧非爾（Yotam Ophir）指出：「一旦卡爾森報導，這就不再是邊緣觀點。這現在已成主流。」

除了關注新型冠狀病毒起源，王定剛與郭文貴也大力宣傳與美國民主黨籍總統當選人白登（Joe Biden）的兒子韓特（Hunter Biden）有關的謠言。現在他們與巴農也致力宣揚總統大選舞弊的說法。

他們的言論在被臉書（Facebook）、推特（Twitter）等科技公司管控後，反而強化他們反建制派的形象。

自一月以來，王定剛的YouTube追蹤人數近乎翻倍；郭文貴兩個網站的流量在去年12月不到500萬次造訪，上月已飆升至超過1億3500萬次。另外，許多宣稱臉書和推特審查右翼聲音的保守派，也跟閻麗夢、王定剛、郭文貴等人一樣，湧入Parler等社群媒體新平台。

紐時質疑，閻麗夢在2019冠狀病毒疾病出現前研究的是流感，並非冠狀病毒。她雖曾協助調查這次疫情爆發，但不負責監督。

紐時說，現在有愈來愈多證據顯示，冠狀病毒幾乎可以確定來自某種動物，最可能是蝙蝠，之後再傳給人類。美國情報單位雖不排除病毒可能是從實驗室流出，但迄今並未發現任何證據支持這項假設。

閻麗夢、王定剛多次拒絕接受紐時訪問。郭文貴透過律師發布聲明，宣稱他只有「鼓勵」閻麗夢「起身對抗中共黑手黨，告訴世界2019冠狀病毒疾病的實情」。

巴農則指出，他跟閻麗夢不同，不相信中共政府蓄意讓病毒流出。他宣傳的說法是中國實驗室進行危險研究，結果病毒意外外流。巴農表示：「閻博士一人聲音微小，但至少她發聲了。」