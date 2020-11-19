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密州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 曾接到川普電話關切

記者顏伶如／綜合報導
密西根州韋恩郡(Wayne County)共和黨籍驗票官帕米爾(Monica Palmer，左)。(美聯社)
密西根州韋恩郡(Wayne County)共和黨籍驗票官帕米爾(Monica Palmer，左)。(美聯社)

密西根州韋恩郡(Wayne County)共和黨籍驗票官帕米爾(Monica Palmer)日前因拒絕確認白登勝出的選舉結果，引發輿論反彈。帕米爾與另一名共和黨籍驗票委員遭到「種族歧視」等批評聲浪後，同意確認韋恩郡選舉結果，但18日卻宣布要撤回確認。她對華爾街郵報證實，17日接到川普總統打電話關切，但強調川普並未施壓，沒有要求她必須撤銷選舉確認。

白登在密西根州勝出之後，川普陣營多方嘗試挑戰選舉結果。根據媒體報導，川普團隊評估認為，如果白登在少數族裔選民居多的韋恩郡贏得選票都變成無效，川普就有希望一舉翻盤，搶回密州16張選舉人票。

韋恩郡驗票委員會(Wayne County Board of Canvassers)共有四名驗票委員，民主黨、共和黨成員各半。原本堅決不願確認選舉結果的共和黨籍驗票官帕米爾、哈特曼(William Hartmann)，17日在長達數小時的會議後終於妥協，願意確認大選投票結果。

不過，帕米爾與哈特曼18日卻雙雙向驗票委員會聲請撤銷同意。

帕米爾19日對華爾街郵報證實，17日晚間確實接到川普親自打來電話，時間點是驗票委員會開會結束後。

她說，川普致電歷時約兩分鐘，川普並未對她施壓，沒有要求她撤銷確認。

帕米爾受訪時說，17日會議前後，她都接到大量恐嚇訊息，揚言要對她與她的家人不利。她表示，川普打電話只是關心她的個人安全。

帕米爾說：「他打電話來關心我的人身安全，這點真的讓人感動。他在日理萬機的百忙當中，還會顧慮到我的安全問題，讓我很感激。」

至於川普是否施壓，她則表示：「不是施壓，他是真正關心我的安危。」

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