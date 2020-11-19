我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐走訪戈蘭高地 美國務卿首例

中國外交部回嗆五眼聯盟：小心眼睛被戳瞎

龐培歐走訪戈蘭高地 美國務卿首例

中央社耶路薩冷19日綜合外電報導
國務卿龐培歐(中)今天訪問以色列占領的戈蘭高地，成為首位造訪此地的美國國務卿。(美聯社)
國務卿龐培歐(中)今天訪問以色列占領的戈蘭高地，成為首位造訪此地的美國國務卿。(美聯社)

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天訪問以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights），成為首位造訪此地的美國國務卿。

美國總統川普堅定支持以色列的立場，是他執政4年的一大特點。龐培歐也表示，親巴勒斯坦的「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）運動就像「毒瘤」一樣，華府認為這是反猶太運動。

與親密盟友以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面後，龐培歐宣布「今天我將有機會訪問戈蘭高地」。在1967年六日戰爭中，以色列從敘利亞手中奪下戰略要地戈蘭高地。

影片來源：YouTube i24NEWS English頻道

川普政府去年做出引發爭議決定，承認以色列擁有戈蘭高地主權。龐培歐今天稱此舉「具有歷史性重要意義，那只不過是承認現實」。

龐培歐也宣布強力支持以色列的新政策，表明從現在起，華府將把BDS運動定調為「反猶太主義」。針對以色列不當對待巴勒斯坦人，BDS運動尋求孤立以色列。

龐培歐在與內唐亞胡的聯合記者會上說：「我們將立即採取行動，確認哪些組織參與可惡的BDS運動，並撤銷美國政府對這類組織的支持。」

國務卿龐培歐(中)今天訪問以色列占領的戈蘭高地，成為首位造訪此地的美國國務卿。(...
國務卿龐培歐(中)今天訪問以色列占領的戈蘭高地，成為首位造訪此地的美國國務卿。(美聯社)

編輯推薦

以色列 龐培歐 美國

上一則

1張圖看疫情：全美確診破1152萬例 25萬人病故

延伸閱讀

繼續對中瘋狂? 美媒曝國務院將發表70頁「抗中報告」

繼續對中瘋狂? 美媒曝國務院將發表70頁「抗中報告」
龐培歐臨去秋波 蔡政府欲迎還拒

龐培歐臨去秋波 蔡政府欲迎還拒
龐培歐：歐美須團結抗中 否則恐淪為彷如中國屬地

龐培歐：歐美須團結抗中 否則恐淪為彷如中國屬地
尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

1張圖看疫情：全美確診破1152萬例 25萬人病故

2020-11-19 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接