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民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

編譯林梅婕／綜合18日電
川普（左）和白登（右）。（Getty Images）
川普（左）和白登（右）。（Getty Images）

孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)最新調查指出，樂見川普總統連任失利的民眾，超過為民主黨總統當選人白登(Joe Biden)喝采的人。

該民調顯示，約三分之一的民眾為川普的敗選感到開心，但相對於為白登勝選而歡欣鼓舞的民眾卻只有四分之一；另外，有18%的人對川普敗選感到滿意，28%的人感到不滿意，10%的人則感到憤怒。

這項民調還指出，大多民眾不滿川普政府的政權交接流程，約三分之一的人認為川普刻意怠慢交接是對國家安全造成威脅，26%的人則認為川普的做法僅構成次要威脅；整體來說，民眾對於川普交接事宜的安排感到擔憂的比率超過一半。

負責政權交接事務的聯邦總務署(GSA)，仍遲遲未對選舉結果進行確認，導致白登團隊無法正式展開交接程序；白登也在本周表示，由於無法與川普政府達成有效的合作，恐怕導致新冠肺炎的抗疫政策遭到延遲，也是對他明年上任最大的威脅。

無黨派諮詢委員會「總統交接中心」(Center for Presidential Transition)指稱，川普政府應即刻進行交接程序，並批評川普此舉無疑是造成國家動盪不安。

然而，國內分歧的情況並非僅限於黨派，對於投票方式更有所區別；據該民調，33%受訪者在選舉當日親自投票，31%的人則是提前親自投票，36%採通訊投票；白登支持者採郵寄投票的可能性為川普支持者的兩倍，而川普支持者在選舉當天親自投票的機率較高。

這項結果也反映，川普過去不斷在沒有證據的情況下，質疑通訊投票存在舞弊的說法確實奏效；川普與共和黨盟友已多次指控選舉舞弊，並提出訴訟，以及在沒有證據下，指控關鍵搖擺州存有腐敗。

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川普 通訊投票 白登

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