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全美首款 在家病毒快篩 30分鐘有結果 需醫師處方籤

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全美首款 在家病毒快篩 30分鐘有結果 需醫師處方籤

編譯陳韻涵／綜合18日電
聯邦食品暨藥物管理局 17日「緊急授權使用」加州製造商Lucira Health生產的單次用快篩檢測工具，可在進行篩檢。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局 17日「緊急授權使用」加州製造商Lucira Health生產的單次用快篩檢測工具，可在進行篩檢。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日「緊急授權使用」(emergency use authorization)全美第一款新冠病毒快篩檢測試劑，需要醫師處方箋才能申請，每次費用不到50元，全程可在家進行，結果會在30分鐘內出爐。

FDA緊急授權使用加州製造商Lucira Health生產的單次用快篩檢測工具，此舉堪稱美國在健康照護機構及檢測站之外，努力擴大篩檢的重要一步，但這項居家檢測需要醫師處方箋才能申請，可能讓初期的使用範圍受限。

Lucira Health的快篩檢測工具讓使用者能以拭子蒐集鼻腔樣本，隨後放進內含實驗室溶液的可攜式小玻璃瓶，檢測結果將以燈號顯示陽性或陰性，每次費用不到50元。

Lucira Health快篩的運作原理為「核酸擴增技術」(nucleic acid amplification technologies)，類似類似實驗室的操作，且是公認比病毒蛋白抗體快篩還準確的方式，現行大多數快篩以病毒蛋白抗體方式進行。

快篩結果有助迅速隔離確診者或追查接觸史，數月以來，美國的快篩結果面臨實驗室積壓的瓶頸；健康專家呼籲當局允許人們在家檢測，減少來回時間並降低相關人等的感染風險。

FDA迄今授權近300種新冠肺炎測試，大多數需要由專業醫護人員以鼻腔拭子採樣，並送往配備高科技設備的實驗室處理；部分篩檢讓人們在家採集鼻腔或唾液樣本，再寄到實驗室化驗，通常需要數日才能得知結果。

FDA醫療器材與放射醫學中心主任舒仁(Jeffrey Shuren)說：「現在，更多可能確診的美國人可根據快篩結果迅速採取行動，保護自身及周遭的人。」

FDA表示，快篩確診者須自主隔離，快篩陰性但有症狀者需就醫，就算是陰性無症狀也不能排除感染風險。

Lucira Health的快篩檢測也授權給診所使用，目前全美所有篩檢結果都必須通報州或聯邦當局追蹤，醫師也被要求通報居家檢測結果。

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