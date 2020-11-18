美新冠死亡病例破25萬！ 超過中風、自殺和車禍的全年總和

約翰霍普金斯大學18日發布的新冠疫情數據顯示，美國死亡病例超過25萬例。(美聯社)

約翰霍普金斯大學數據證實，不到10個月，美國 因新冠肺炎造成病亡的人數已突破25萬，超過中風、自殺和車禍的全年加總。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新冠死亡個案包括年邁父親和已成年女兒短時間內先後撒手人寰、父母同時在兒子5歲生日前病故，甚至有無任何已知疾病的幼童過世的罕例。

16.2萬 住院人數也再創新高

公衛專家說，如果美國人不能更嚴肅看待戴口罩防疫，並且避免可能密集接觸的社交活動，今年秋冬的死亡人數還會不斷飆高。

周二通報的新增案例增至近16.2萬，住院人數也再創新高。

全美每年平均2.4萬人死於車禍

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）資料，全美每年平均2萬4166人死於車禍（包括汽車駕駛和乘客，但不含被撞的行人和自行車騎士）。這意味新冠死亡人數至少是車禍的10倍。

不到10個月 新冠奪命比流感多逾5倍

疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，2014至2018年間，美國每年因流感病故約4萬2200人，所以，還不到10個月，新冠致死人數就比流感多逾5倍。

全美每年平均4.5萬人死於自殺

新冠肺炎也比自殺害死更多人。2014至2018年間，全美每年平均4萬5439人死於自殺。紐約大學研究人員擔心，疫情 帶來壓力，今年的自殺人數可能攀高。

全美每年平均14.2萬人死於中風

美國每年死於中風的平均約14萬1952人，所以不到10個月，新冠肺炎致死人數是平均12個月中風死亡人數的1.8倍。

至今為止，心臟病仍是美國最大殺手，每年平均害死67萬0595人，排第2的是癌症，61萬2725死。儘管新冠肺炎的全年致死人數預料不致高於心臟病或癌症，但專家擔心單日死亡人數可能很快超車。

預估明年1月 美每日新冠死例將達2500人

華盛頓大學健康指標與評估研究院（IHME）預估，明年1月，美國新冠肺炎致死人數將達每日2500人。周二通報的死亡案例是1707例。