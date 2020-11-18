參議員將提決議案 支持美台簽署自由貿易協定

美國共和黨籍的聯邦參議員圖米。美聯社

美國共和黨籍的聯邦參議員圖米（Pat Toomey）18日表示，近日將提出支持台灣 與美國簽署自由貿易協定的決議案，他也表示，川普政府對自由貿易協定抱持懷疑態度，民主黨總統當選人白登過去曾支持自由貿易協定，他認為這對台灣來說是好消息。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）18日舉行「挑戰時期下的美台夥伴關係」的線上研討會，邀請圖米與中華民國陸委會主委陳明通參加，陳明通在會中發表談話，傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）與圖米對談。

圖米表示，美中大國競爭，台灣在地緣政治上相當重要；中國 是威脅和侵略力量，試圖影響美國公民 和其他全世界各國，台灣正是這場競賽的前線，台灣擁有民主市場經濟與自由社會，位於破壞民主原則的中國家門口；因此，美國需要進一步強化對台灣的支持。

圖米說，有很多強化美台夥伴關係的作法，例如外交支持，抵抗中國在國際組織中排除台灣的努力，建立定期且高階的政府對政府交流計畫，樂見高階美國官員訪問台灣，也認為華府應該正式作東招待台灣總統蔡英文來訪。

圖米表示，應強化美台雙邊貿易關係，他本周將在參議院提出支持美台自由貿易協定的決議案，鼓勵美台貿易談判；過去台灣將禁止含萊克多巴胺的肉品進口，是一種變相保護主義，科學證明這是安全的，如今台灣將在明年取消這項禁令。

圖米表示，白登過去曾支持更廣泛的自由貿易協定，這將使美台擴大貿易獲得更多動力，強化地緣政治力道，檢視中國的野心，期盼能落實真正的自由貿易。

圖米表示，美國應協助台灣強化自我防衛的力量，包括持續對台軍售，舉行美台及其盟友軍事演習，以強化台灣的不對稱戰力。

但圖米並不支持國會通過「授權美國總統將可動用武力護台」的「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），他說，這是預先授權、空白支票，賦予總統及未來的總統，在防禦台灣上的軍事部署自由。

陳明通表示，台海和平符合各方利益，兩岸領導人肩負同等責任；台灣決心維護台海和平，期盼中國摒棄猜忌，不要以為靠脅迫行為可以達到其政治目的。

陳明通說，當前兩岸關係持續惡化的癥結，在於中國的政治野心，呼籲北京當局放棄片面設定兩岸互動框架，發揮彈性、智慧與創意，讓兩岸善意持續累積，展開有意義的對話，減少誤判與誤解。