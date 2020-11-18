全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

圖為緬因州的一處宣導戴口罩的看板。(美聯社)

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)最新公布的全世界新冠疫情 熱點追蹤報告指出，若以每百萬人口每日染疫死亡比例計算，目前世界上染疫死亡率最嚴重的地點是北達科他州 ，其次為捷克共和國，第三名南達科他州 。自從美國爆發疫情以來，北達科他州與南達科他州都是沒有發布戴口罩命令，並沒有推出積極防疫措施。威斯康辛州則排名第九。

根據美國科學家聯盟最新報告，目前全世界疫情最嚴重的地區裡，截至15日為止的7日平均統計，以每百萬人口每日染疫死亡比例計算，北達科他州每100萬人裡平均有18.2人染疫死亡，是全球染疫死亡率最嚴重的地點，捷克共和國每100萬人平均有18人染疫死亡，南達科他州每100萬人平均有17.4人染疫死亡。

2019年人口統計顯示，北達科他州人口為76萬，南達科他州人口為88萬。

排行榜上第四名至第十名染疫死亡最嚴重地區為：第四名比利時、第五名斯洛維尼亞共和國、第六名波士尼亞與赫塞哥維納、第七名蒙特內哥羅共和國、第八名北馬其頓共和國、第九名威斯康辛州、第十名瑞士。

自從疫情爆發以來，北達科他州與南達科他州始終沒有積極抗疫措施，但共和黨籍北達科他州州長柏根(Doug Burgum)上周宣布一連串抗疫新規，包括全州戴口罩規定，酒吧、餐廳室內消費者人數必須控制在百分之五十以下，消費者總數不得超過150人。

向來力挺川普總統的共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，則仍堅持反對戴口罩規定，並稱戴口罩對避免病毒傳播無濟於事。

過去一周以來，南達科他州每日新增確診案例都在1400例以上。諾姆13日發表聲明指出，相信南達科他州州民可以為自己的健康承擔責任，「每位州民的表現也都證明了我的看法是正確的」。