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莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

編譯陳韋廷／報導
龍沙是莫德納的合作生產藥廠，圖為該廠商在瑞士菲斯普的莫德納疫苗生產線。歐新社
龍沙是莫德納的合作生產藥廠，圖為該廠商在瑞士菲斯普的莫德納疫苗生產線。歐新社

美國生技公司莫德納日前公布其新冠肺炎疫苗防護力達94.5%，這讓全球進一步看到結束疫情的希望，但一旦疫苗獲批上市，產能供應就變為一項至關重要的問題，製藥公司也因此面臨到巨大挑戰。

瑞士製藥巨擘龍沙（Lonza）將在美國與瑞士生產莫德納疫苗中的成分，目標是年產4億劑疫苗。莫德納預計2021年為全球生產5-10億劑疫苗，但接種一次需要兩劑，因此若以目前產能來看，要達到國際疫苗接種目標仍需一段很長的時間。莫德納在5月就跟龍沙合作。

龍沙董事長貝尼（Albert Baehny）18日向CNBC表示，像他這樣的藥廠在擴大產能上面臨到「巨大挑戰」。「若我們安裝更多生產線，每年只能生產5億多劑，因此未來的年產能若想達到5億劑以上，我們顯然需要在產線安裝上進行更多投資。」

他並指出，自從跟莫德納合作以來，龍沙面臨到疫苗生產上更多的挑戰。「有幾個問題，首先是速度。我們在10、11個月前才開始生產，目前正在北美生產第1批商用藥物，我們打算一、兩周內於瑞士完成第1批生產，所以速度一直是項挑戰。第二個挑戰則是找到合適人選，因每條產線需要60到70個受過訓練的員工。我們已安裝了4條生產線，所以必須培訓這些人。然後跟速度有關的問題還有，必須能夠使用設備，安裝設備，之後進行測試，但這些挑戰竟然要在不到1年的時間內解決或幾乎解決。」

最後一個大挑戰則是，在運輸過程中讓疫苗維持在足夠的低溫。對此貝尼則說：「這是製藥業的標準條件。因此，我認為莫德納疫苗在分發、運輸和儲存方面沒有太多問題。」

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