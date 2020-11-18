克魯曼：為何2020美國大選 令人很難樂觀看未來？

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 大選已落幕，但紐約時報專欄作家克魯曼 （Paul Krugman）撰文表示，從選舉結果來看，令人難以樂觀看待未來展望。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在文中提到，2020年大選多少被視為對美國政府抗疫表現的民意檢驗，儘管美國總統川普抗疫不力，但從川普和共和黨候選人的得票數來看，他們並未受到應得的懲罰，套句華盛頓郵報的評語：「疫情 發燒不退，共和黨卻宣稱選舉結果印證他們做法正確」。

川普政府是怎麼抗疫的? 克魯曼形容，他們向來否認疫情的嚴重性，甚至拒絕採取最基本、代價最小的預防措施，比如說明令公共場所必須戴口罩，而這種不負責任的做法導致嚴重的後果。

克魯曼指出，從新冠肺炎確診到病故通常約三周，基於初秋確診病例激增且未見減緩，這預示到年底前，美國單日死亡病例數可能飆上數千人。許多患者儘管康復了，健康卻永久受損。

最近新冠疫苗傳出突破性進展，當然是大好消息，看來明年終於能控制住疫情；然而，在疫苗能普遍配發、施打前，美國死亡人數仍可能再添數十萬例。

疫情展望很糟，但克魯曼更擔心的是，從抗疫失敗可預見美國更難面對一個更嚴重、甚至危及全人類文明的問題：氣候變遷。美國人若是連近在眼前的疫情都不肯面對現實，又如何能採取行動避免看似遠在天邊的氣候暖化危機？

對抗氣候變遷是棘手議題，真正難處不在經濟成本，而在政治阻力。

右翼人士宣稱，認真對抗氣候變遷將摧毀經濟。但克魯曼說，實際情況是，就此刻而言，採取抗暖化行動的經濟代價「相當溫和」。由於可再生能源技術已有長足的進展，世人很容易看出經濟如何能戒掉使用化石燃料。最近國際貨幣基金（IMF）的分析報告顯示，若是「推動綠色基礎建設」，將能導致未來數十年經濟成長加快腳步。

相形之下，抗氣候變遷行動在政治上仍面臨兩大阻力：(a) 特殊利益團體勢力強大；(b) 成本與效益之間呈現的是非直接關係。

舉例來說，以水力壓裂法開採天然氣，遭遇甲烷外洩問題。投資加強對甲烷外洩的控管，固然助益甚大，但利益成果讓世人雨露均霑且不是馬上就能收割。要如何說服德州人接受「以今天小幅的成本升高，換取未來的益處——例如，降低十年後在半個地球外發生毀滅性風暴的可能性」？

這種間接受益性，令許多人對抗暖化行動的展望不表樂觀。但新冠肺炎疫情更加深悲觀程度。

畢竟疫情期間不負責任的行為會造成什麼樣的後果，顯而易見，遠比抗暖化毫無作為可能付出什麼代價更能清楚、立即察覺。克魯曼舉例說，在室內聚集一群不戴口罩的人，比方說在川普當家的白宮，數周後就可能看到染疫人數竄升。這可能發生在你家附近，病倒的可能是你認識的人。

要駁斥否認疫情的人士，也比駁斥否認氣候變遷的人士容易多了——只需指出否認者多少次宣稱疫情將消退，病毒卻總是反撲的事實。話雖如此，還是有眾多民眾拒絕認清病毒傳播風險，甚至指控強制戴口罩形同「暴政」，揚言暴力反抗。

面對這種情況，民主黨總統當選人拜登明年上台執政若優先推行氣候政策，怎麼做才推得動？

克魯曼建議，相較於抗疫措施是下禁令限制民眾不可做什麼事，氣候政策行動應強調「是胡蘿蔔而不是棍棒」：投資綠色未來將一路創造新的工作機會，而不是只要求人民遵守新限制並支付更高價格。

這正是為什麼民主黨明年1月5日贏得喬治亞州兩席參議員決選，對拜登政府推動氣候政策至關重要。民主黨若能贏得這關鍵兩席，將有助拜登推動一套包含大舉投資基礎建設和創造工作的方案——但若共和黨籍的麥康諾仍是參院多數黨領袖並繼續掣肘，這將不可能發生。