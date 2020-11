新聞評論／川普猛開除官員 盡情揮霍僅剩的權力

繼前國防部長艾思博之後,美國國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯也丟官了。(美聯社)

川普 又在亂搞,宣布開除網路安全及基礎設施局局長克瑞布斯(Chris Krebs),稱他對美國 選舉安全性的陳述「高度不準確」。

他的任期剩下兩個月,但還是美國總統,我們看到他盡情在揮霍自己的權力,一邊急著收緊對中國大陸的經濟制裁,另一邊則研究是否要轟炸伊朗的核設施。

但是最重要的,他不能忍受手下官員與他公開唱反調,之前國防部長艾思博(Mark Esper)因為反對從阿富汗撤軍,被他用推特撤職,現在克瑞布斯又是因公開駁斥總統,被推特開除。

川普之前推文稱,許多州普遍採用的投票 軟體「Dominion投票系統」把全美各地270萬張投給他的票刪掉,但是網路安全與基礎設施安全局(CISA)12日嚴正駁斥了所謂系統性大規模的舞弊,表示今年11月3日舉行的大選,是「美國史上最安全的一場選舉」,引發川普大怒。

克瑞布斯是美國最資深的網路安全官員,過去兩年來,他一直在防範俄羅斯或是其他有敵意的國外勢力,攻擊美國投票系統,想不到最凶狠的敵人,竟然來自最高當局。

他的長官代理國土安全部長才剛在投票當天,稱讚克瑞布斯的工作做得很好,但是總統堅持要開除,他也沒有辦法,倒是民主黨籍的參議院網路安全小組共同主席華納表示,他之所以被川普開除,正是因為他講了大實話。

川普要對他開刀,克瑞布斯心中有數,幾天前就告訴朋友,預期自己會被解職,今天他僅簡短回應「很光榮為國效勞,我們做對的事」(Honor to serve. We did it right)。

選後的白宮陷入歇斯底里的情緒,沒有人敢在川普前面題及承認敗選,川普要聽的都是,哪裡又多發現了幾百張支持他的票,選舉官司的進展順利等等,對於選舉中不夠配合,或是選後顯露對於總統不夠忠誠的官員們,一律開除,國防部長艾思博與網路安全局長克瑞布斯只是示範,後面砍頭的目標,還包括司法部長巴爾、FBI局長、CIA局長等人。

川普在最後兩個月會瘋狂到什麼地步,沒有人敢說,開除官員、特赦親友,看起來還是最輕微的,最怕的就是想要發起一場戰爭,歷史留名;老經驗的參院多數黨領袖麥康諾已經警告同是共和黨的總統,未來幾周非常重要的是,不要在國防及外交上出現天搖地動的變化,這也是全世界的期望。