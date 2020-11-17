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新聞評論／川普猛開除官員 盡情揮霍僅剩的權力

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繼前國防部長艾思博之後，美國國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯也丟官了。（美聯社）
繼前國防部長艾思博之後，美國國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯也丟官了。（美聯社）

川普又在亂搞，宣布開除網路安全及基礎設施局局長克瑞布斯（Chris Krebs），稱他對美國選舉安全性的陳述「高度不準確」。

他的任期剩下兩個月，但還是美國總統，我們看到他盡情在揮霍自己的權力，一邊急著收緊對中國大陸的經濟制裁，另一邊則研究是否要轟炸伊朗的核設施。

但是最重要的，他不能忍受手下官員與他公開唱反調，之前國防部長艾思博（Mark Esper）因為反對從阿富汗撤軍，被他用推特撤職，現在克瑞布斯又是因公開駁斥總統，被推特開除。

川普之前推文稱，許多州普遍採用的投票軟體「Dominion投票系統」把全美各地270萬張投給他的票刪掉，但是網路安全與基礎設施安全局（CISA）12日嚴正駁斥了所謂系統性大規模的舞弊，表示今年11月3日舉行的大選，是「美國史上最安全的一場選舉」，引發川普大怒。

克瑞布斯是美國最資深的網路安全官員，過去兩年來，他一直在防範俄羅斯或是其他有敵意的國外勢力，攻擊美國投票系統，想不到最凶狠的敵人，竟然來自最高當局。

他的長官代理國土安全部長才剛在投票當天，稱讚克瑞布斯的工作做得很好，但是總統堅持要開除，他也沒有辦法，倒是民主黨籍的參議院網路安全小組共同主席華納表示，他之所以被川普開除，正是因為他講了大實話。

川普要對他開刀，克瑞布斯心中有數，幾天前就告訴朋友，預期自己會被解職，今天他僅簡短回應「很光榮為國效勞，我們做對的事」（Honor to serve. We did it right）。

選後的白宮陷入歇斯底里的情緒，沒有人敢在川普前面題及承認敗選，川普要聽的都是，哪裡又多發現了幾百張支持他的票，選舉官司的進展順利等等，對於選舉中不夠配合，或是選後顯露對於總統不夠忠誠的官員們，一律開除，國防部長艾思博與網路安全局長克瑞布斯只是示範，後面砍頭的目標，還包括司法部長巴爾、FBI局長、CIA局長等人。

川普在最後兩個月會瘋狂到什麼地步，沒有人敢說，開除官員、特赦親友，看起來還是最輕微的，最怕的就是想要發起一場戰爭，歷史留名；老經驗的參院多數黨領袖麥康諾已經警告同是共和黨的總統，未來幾周非常重要的是，不要在國防及外交上出現天搖地動的變化，這也是全世界的期望。

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