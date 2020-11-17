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拉攏川普盟友？白登與以色列、印度總理通電話

中央社／德拉瓦州威明頓市綜合報導
美國總統當選人白登17日和以色列總理及印度總理舉行他勝選以來的第一次通話。（Getty Images）
美國總統當選人白登17日和以色列總理及印度總理舉行他勝選以來的第一次通話。（Getty Images）

美國總統當選人白登（Joe Biden）17日和以色列總理及印度總理舉行他勝選以來的第一次通話，這兩人都是現任美國總統川普的盟友。

白登告訴以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu），他決心「確保美以關係強化，享受不分黨派的強健支持」。

內唐雅胡過去和民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama）關係出名地糟。

白登辦公室在聲明中說，白登「重申他對以色列安全、以及對以色列未來作為民主猶太國家的堅定支持」。內唐雅胡辦公室則說，和白登對話「熱烈」。

白登也和屬虛位元首的以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）談上話。

李佛林在推特寫道：「我說，身為以色列的老朋友，他知道我們的友誼奠基在超越黨派政治的價值之上。」

白登也對與印度總理莫迪（Narendra Modi）合作表示樂觀。莫迪曾在美國德州以及印度古茶拉底省（Gujara）與川普舉行兩場大型活動，對川普讚譽有佳。

印度在華盛頓享有跨黨派的支持，但民主黨議員越來越擔心在印度教民族主義者莫迪統治下的印度人權狀況，比方說，莫迪倡導爭議性的公民法，還取消穆斯林占多數的克什米爾自治等。

白登表示，希望和莫迪合作面對共同挑戰，像是2019冠狀病毒疾病疫情、區域安全、氣候變遷，以及「強化國內外民主」等。

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