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川普秋後算帳再添1人 又在推特開除美最高網安官員

編譯季晶晶／綜合報導
美國國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯（圖）17日丟官，川普透過推特宣布終止其職務。（美聯社）
美國國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯（圖）17日丟官，川普透過推特宣布終止其職務。（美聯社）

美國總統川普周二（17日）在推特上宣布，他已「終止」美國最高網安官員、國安部網路安全與設施安全局（CISA）局長克瑞布斯（Christopher Krebs）的職務，後者曾為2020年大選可信度掛保證。

川普在半時內先後發出兩則推文，指克瑞布斯對2020年大選做出「非常不精確的」聲明。川普當未承認敗選，輸給對手白登，聲稱此次選舉存在「大量不當行為和舞弊」。川普推文再次被推特官方標示警告，指選舉舞弊之說存有爭議。

CISA多次發聲明，駁斥此次大選有許多過世者也參與投票，或有人能偷偷竄改選舉結果的說法。它也散發聯邦和州官員聯盟做出的聲明，沒有證據顯示選票被竄改，以及這次選舉是美國有史以來最安全的選舉。

上周，川普9日也透過推特開除國防部長艾思博（Mark Esper），這是將效忠他的人馬拔擢至國防部高階職務的更廣泛改組的其中一環。

財經媒體CNBC根據一名川普政府官員的說法報導，推測「聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）是下一個」，意指FBI局長雷伊（Christopher Wray）和CIA局長哈斯柏（Gina Haspel）。

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