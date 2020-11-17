反制中國 美印日澳恢復海上聯合軍演

印度、美國、澳洲及日本的海上部隊今天在北阿拉伯海，進行第二階段馬拉巴爾海上聯合演習。美聯社

印度 、美國 、澳洲 及日本的海上部隊今天在北阿拉伯海，進行第二階段馬拉巴爾海上聯合演習。中國在印太地區日益獨斷，這項軍演被視為區域抗衡中國措施的一部分。

印度國防部指出，2020年馬拉巴爾演習（Malabar 2020）「突顯這4個活躍民主國家在海事議題的觀點更趨一致」。

美日印澳組成稱為「四方安全對話」（Quad）的非正式團體，這是4國第二度參與此等規模的聯合軍演。第一階段馬拉巴爾演習已於11月3日至6日期間在孟加拉灣舉行。

印度國防部表示，第二階段是由印度海軍維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）航空母艦戰鬥群，以及美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航艦打擊群為中心的任務行動。

澳洲海軍巡防艦巴拉瑞特號（HMAS Ballarat）、日本「村雨號」（JS Murasame）護衛艦、多艘潛艦及飛機也參加這次演習。

印度與中國在雙方有爭議的喜馬拉雅山一處邊界，已陷入多月的軍事對峙。分析家指出，印度希望這場軍演將對北京起到威懾作用。

馬拉巴爾演習始於1992年，一開始是印度與美國海軍的雙邊演習。日本於2015年加入。今年則是澳洲海軍自2007年以來首次參演。