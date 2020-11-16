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紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻

編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統川普15日在自家高球場打球。（路透）
美國總統川普15日在自家高球場打球。（路透）

紐約時報報導，美國四名現任和前任官員16日表示，總統川普12日在橢圓形辦公室會議上詢問高階顧問，是否有方案，能在未來幾周內向伊朗主要核基地發動攻擊。這場會議的前一天，國際監督人員通報伊朗的核原料庫存顯著增加。

根據報導，多名高階顧問力勸川普不要採取軍事行動，包括副總統潘斯、國務卿龐培歐、代理國防部長米勒和參謀總長聯席會議主席米利都警告說，在川普總統任期最後幾周，向伊朗核設施發動攻擊很容易引發進一步衝突。

無論是採取飛彈還是網路攻擊，目標幾乎都放在伊朗納坦茲（Natanz）核電廠。國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA)）11日報告指出，伊朗濃縮鈾存量比2015年簽署的核協議規定最高存量高出12倍，川普於2018年退出該協議。

據知情的政府官員說，川普詢問最高國家安全顧問們他有什麼選擇，以及該如何應對。在龐培歐和米利解釋軍事行動升級的潛在風險後，離開會議的官員們認為，用飛彈攻擊伊朗境內已經不在討論之列。

政府官員表示，川普可能仍在尋找方法，以打擊伊朗資產和其盟友，包括伊拉克民兵。與川普會面的前一晚，幾名國安顧問開會討論有關伊朗議題。

對於此項消息，白宮尚未回覆置評要求。

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