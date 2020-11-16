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WSJ：拉下宿敵川普，然後呢？民主黨再掀路線之爭

編譯黃嘉洵／綜合報導
華爾街日報報導，若民主黨無法撫平黨內分歧並凝聚共識，明年將迎來顛簸又紛擾的一年。（美聯社）
華爾街日報報導，若民主黨無法撫平黨內分歧並凝聚共識，明年將迎來顛簸又紛擾的一年。（美聯社）

民主黨成功入主白宮，持續掌控眾議院，但展望2021年，若民主黨無法撫平黨內分歧並凝聚共識，估計將迎來顛簸又紛擾的一年。

民主黨過去四年心繫共同目標，普遍共識是拉下美國現任總統川普。然而，華爾街日報訪問數十名民主黨成員後發現，在民主黨總統候選人白登勝選之後，民主黨正苦思下步該何去何從，以及黨內路線的定調。

白登以中間偏左的路線贏得黨內提名，並迴避黨內進步派大力提倡的全民醫療保險（Medicare for All），但他將面臨與日俱增的壓力，界定白宮內部的民主黨立場。民主黨在眾議院取得的多數席次優勢，為二戰以來最小，限縮了他們推動法案的操作空間。

眾院議長裴洛西在選前形容黨內派系之間的緊張情勢為「朝氣蓬勃」（dynamism），她說，眾議院不會是「橡皮圖章」國會，因此歡迎議員提出的各種新想法，「我們也會對一項最重要的議題團結一致：美國工人階層家庭，這根本不能算我們（重視）的議題，而是我們秉持的價值」。

進步派推全民醫保 溫和派:不切實際

進步派民主黨議員表示，民主黨需要以重大議題回應選民期待，包括推出全民醫保，以及以龐大支出計畫對抗氣候變遷。加州民主黨籍聯邦眾議員波特（Katie Porter）表示，若因怯懦而無所作為，將導致輸掉選舉；她2018年時拿下原由共和黨把持的眾議員席次，今年再度勝選。

偏溫和派的議員說，進步派的一些主張，例如裁減警察資金、推行全民醫保等，已在選舉中招致共和黨攻擊、且傷及候選人的選情，而且進步派的部分主張不只成本高昂，還不切實際，因而建議設定較小的目標，例如調降處方藥價格、或改善國內的基礎建設，以吸引共和黨和獨立選民。

美聯社VoteCast調查逾11萬選民的結果顯示，在白登的支持者中，自由派民主黨選民占51%，溫和派與獨立選民約占41%，其他則自認是共和黨選民。

白登在競選總統期間，總是強打他在擔任參議員與副總統期間，能和共和黨達成協議的形象。他日前表示，國會亟需通過疫情紓困方案，他也早已和國會山莊的民主黨領袖討論推動方式，但還沒與共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）談。

白登立場偏左 政策未遵從進步派

白登在競選期間立場略為偏左，政策提案又未完全遵從進步派的需求，例如，他支持有限度地擴大聯邦醫保、但未擴及全民，他也同時宣布規模2兆美元的氣候計畫、並豁免部分學貸。

國會中間派議員表示，選舉結果強化了他們的主張，即民主黨應該訂定一套能吸引部分共和黨與獨立選民支持的議程。參議院選舉結果仍還沒完全揭曉，因為還有喬治亞州的兩席將在明年決選，但無論結果如何，民主黨都需要共和黨的幫助，才能達到通過法案所需的60票門檻。

民主黨通常會對社會議題團結一致，例如保障同性戀與跨性別人士的權益、確保民眾能有安全墮胎的管道等，同時也支持更廣泛的目標，包括擴大健保覆蓋範圍、對抗氣候變遷、及處理種族不公議題，但黨內各派系對於最終目標與執行方式卻莫衷一是。

民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）說：「民主黨必須先評估，自己能否找到該對抗的對象、以及該奮鬥的目標」。

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