白登勝選後首談經濟 籲國會速通過3兆元紓困案

美國總統當選人白登（前）16日呼籲國會迅速通數兆美元的經濟紓困方案。(美聯社)

美國 總統當選人白登 周一（16日）警告，前面有「非常黑暗的冬天」，呼籲國會立即通過經濟紓困方案，以協助掙扎因應疫情的勞工 。

這是白登本月贏得大選以來首次談及經濟復甦，他表示支持要求全國戴口罩以阻止新增病例升高，以及國會應該提供數兆美元的財政支援給勞工、企業、州和地方政府。

他說，「對於千百萬失去工時和薪資或者已經失業的美國人來說，可提供立即救助，且必須迅速進行。國會應該合力通過新冠救助方案」，合乎眾院民主黨人今年稍早通過的3兆美元法案。

但白登說，抗疫仍是最緊迫要務，呼籲川普儘快開始轉移政權的程序，延遲將有礙聯邦政府因應疫情。他表示：「如果我們不協力，可能有更多人喪命。」

白登說他與企業領袖會面，包括通用汽車和微軟公司的執行長，以及勞工領袖，例如美國勞工聯合會（AFL-CIO）主席川卡（Richard Trumka），大受鼓舞，但如果他的政府被迫要等到明年1月20日才開始規畫疫苗分配，「進度會落後一個半月」。

在白登之前講話的副總統當選人賀錦麗說，他們專注在「負責任的重啟經濟並加以重建，適用於勞動人民。」

另外，參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在最近受訪時建議白登，在上任首100日，透過行政命令推動學貸豁免計畫，類似羅斯福式的施政。

他說：「我和（參議員）華倫（Elizabeth Warren）提議，免除學貸前5萬美元。而且我們相信，白登拿筆就作得到，不必立法。」

舒默也提及解決氣候變遷、財富不均、移民改革和刑事司法改革等政策。